Last Gameboard 前Xbox工程師眾籌開發電子棋盤 經典桌遊落齊

【Last Gameboard Kickstarter眾籌】1995年電影《逃出魔幻紀》的神奇活動棋盤，遊戲中每走一步出現預言並成現實相當有趣！前Xbox系統工程師完成復刻版ATARI VCS遊戲機計劃後，在網上眾籌平台Kickstarter開始「The Last Gameboard」電子棋盤新計劃，支援真實棋子及內置推出多款經典桌遊，預計2020年7月正式出貨。

Last Gameboard 由 前Xbox遊戲主機系統結構工程師 Rob Wyatt，與Shail Mehta共同發起、製作名為「Gameboard-1」的網上眾籌計劃，高可攜性的互動遊戲主機，內置多款經典遊戲，將象棋等桌上遊戲電子化，同時亦支援實體棋子在棋盤上移動。Rob Wyatt 在介紹片中表示，Gameboard-1將會是一塊16 X 16吋的電子螢幕，但系統不會採用Rob Wyatt熟悉的Windows / Microsoft，而是Linux OS。

Last Gameboard 計劃開發的 Gameboard-1 為電子棋盤，支援實體棋子，具Microsoft Surface味道。 【Youtube截圖】

在 Gameboard-1 的Kickstarter介紹網站中，說明將有內置遊戲，並多數是歐美玩家經常遊玩的桌上遊戲，國際象棋將會是內置遊戲之一，而經典桌遊Dungeons and Dragons（DND / D&D）這款桌遊玩家必定接觸過的入門遊戲，亦將會在Gameboard-1上出現；除了棋子外，棋盤上會出現多媒體效果，計算玩家在遊戲中的分數或擲骰子點數等，協助遊戲進行；同時Gameboard-1亦參考了任天堂Switch的玩法，在遊戲支援下可結合最多4塊主機一同遊戲，擴大桌遊的可玩性。

Gameboard-1超薄遊戲板可作為桌遊外，亦能協助遊戲進行 【Youtube截圖】

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眾籌計劃設有多種支援方案，最平299美元可購得Gameboard-1 First Edition一塊連10款內置桌遊，3個月桌遊軟件訂閱服務，2020年10月到貨；心急的玩家可支付749美元，2020年6月取得並享有Beta試玩服務、50款內置遊戲及終身免費桌遊軟件訂閱服務及自行開發遊戲軟件SDK使用權。Last Gameboard團隊宣稱，已取得經典桌遊包括：D20 Pro、Serenity Forge、Cryptozoic Entertainment等支援，在桌遊訂閱服務中陸續推出更多遊戲及增加更多合作廠商。