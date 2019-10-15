《Final Fantasy XIV》資料片「漆黑的反逆者」部分內容公開

SQUARE ENIX在PC／PS4／Mac等平台發行的旗下知名MMORPG《Final Fantasy XIV》，資料片「漆黑的反逆者」最新Patch 5.1在近日正式公開，副標題為「白色誓約、黑之密約」，公開了新的故事劇情與副本地圖、還有追加的新系統。

新主線劇情

闇之戰士與「哈迪斯」的戰鬥告一段落，將長年包圍第一世界的那道不祥之光給去除後，所有人逐漸習慣日夜變化的日子，但是世界的問題尚未完全得到解決，新制定的白色誓約以及從未聽過的黑之密約究竟是什麼？英雄們的冒險故事又要開啟新的篇章。

全新副本「魔法宮殿 Grand Cosmos」&新裝備

過去曾經是妖精王族居住的宮殿，在光之氾濫發生後變成無人居住的地方，但外觀依舊美麗且色彩繽紛。

NEW GAME+系統

「NEW GAME+系統」指的是玩家可以在保持現在的職業等級狀態下，重溫過去完成的任務，目前可以支援的有「蒼天的伊斯加德」、「紅蓮的解放者」和「漆黑的反逆者」的主線劇情，想要回顧光之戰士過往足跡的玩家不要錯過這個機會！

「NEW GAME+系統」可以支援的有「蒼天的伊斯加德」、「紅蓮的解放者」和「漆黑的反逆者」的主線劇情。（《Final Fantasy XIV》遊戲畫面）

合夥系統

Patch 5.1將新增與組隊和公會完全截然不同的新社交系統「合夥」（Fellowships），擁有相同興趣和目的的玩家們可以組成最大共1000人的社群團體，無論是交換攻略情報、活動告知、募集副本成員還是糾團打怪都可以透過社群交流輕鬆搞定！

Patch 5.1將新增與組隊和公會完全截然不同的新社交系統「合夥」（《Final Fantasy XIV》遊戲畫面）

除此之外相信眼尖的玩家應該注意到主視覺圖上除了闇之戰士以外還有另一位身穿白衣帶者眼罩的女子，那熟悉的身影究竟是誰？就有待10月18日製作人直播公開啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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