iOS 13 控制中心功能強化　iPhone 新功能實用捷徑教學

iOS 13 增加了一系列新功能，連帶 iPhone 的 Control Center 控制中心的捷徑使用及功能亦作出強化。要自家 iOS 13 的控制中心，使用新功能其實非常簡單，以下就跟大家分享 Control Center 的實用功能。

iOS 13 為 iPhone 加入了深色模式等一系列新功能，亦為遷就 iPhone 11 系開始棄用 3D Touch 而作出操作上的改動；iOS 13 的控制中心同樣應對這些改變，加入一些全新的操作方法及新捷徑，其中一項值得大家留意的，就是以長按方式取代 3D Touch，為控制中心加入多一層介面。

iOS 13 控制中心長按開啟隱藏介面（按圖放大）

除了連線捷徑中心外，iOS 13 的控制中心大部份捷徑都加入隱藏介面，只要長按就可以開啟。以下就為大家介紹一下各固定捷徑的長按功能。（屏幕自動旋轉及音量控制器並不設隱藏介面）

iOS 13 控制中心固定捷徑長按功能（按圖放大）

除了固定的捷徑外，大家亦可以在自定捷徑中，選取實用的新功能。今次 iOS 13 更新，除了改變一直以來的操作方法外，更加入了一些實用的新捷徑功能。大家可以進入設定 > 控制中心，大家可以選擇是否讓控制中心在主介面以外的其他 App 中啟動；另外，大家亦可以在「自訂控制項目」中，選擇加入新的捷徑。

新增更多實用捷徑（按圖放大）

iOS 13 新功能捷徑推介（按圖放大）

備忘錄的捷徑是今次 iOS 13 中非常實用的一項功能，大家可以快速啟用備忘錄作記事、掃瞄文件等用途，亦可以在控制中心快速尋找自己的記事，閱讀資料。

iOS 13 更改設定以 Face ID 保護控制中心（按圖放大）

不過，控制中心預設是毋須 Face ID 解鎖一樣可以直接使用，若果大家覺得將自己的備忘錄放在沒有 Face ID 保護的地方不太安全，其實是可以更改設定，令控制中心必須在 Face ID 解鎖後才能夠使用。