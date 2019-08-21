不怕被偷看手機敏感私人相　iPhone隱藏照片第三方工具教學

智能手機的一大問題是沒有私隱可言，相片簿更是「無掩雞籠」，總擔心會被「有心人」八掛偷窺照片。記者是iPhone用家，其實一向都使用內建的「隱藏」功能來隱藏敏感照片。不過iPhone所謂隱藏只是把照片從「所有照片」轉移至一個要拉到很落才見到「隱藏」相簿，如果打開一樣能隨便看。本文教學用到的一款第三方hide相app就可以把照片上鎖，更能將預覽自動轉換成怡人清新的風景照，真正能瞞天過海。

很多第三方鎖相app將照片直接從相機膠卷複製到app中處理，刪除原本相簿內照片。如此做法危險之處是如果該app不再更新，用家升級iOS後便會令到照片無法還原。

本文用到的「神奇的相冊」iOS app則不需要移除相簿內的照片，也不會把照片複製入app，而是採用風景照或動物照片「覆蓋」原本相簿中的私密照，達到隱藏之目的。即使借手機借給別人，對方偷窺相簿也難以看出任何異常。

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此app設有雙重鎖加密功能，想還原照片除了要輸入密碼外，也需要點選正確的照片「暗門」才能解開。以下基本操作設定教學，示範設定暗門與解鎖密碼的步驟（點擊圖片放大細睇詳情）：

正如上面擷圖可見，「神奇的相冊」安裝完畢後，打開app便需要輸入1至3隨便任何一個數字。我揀了「2」，這數字代表長按app相簿第幾張圖片才能打開「暗門」，啟動隱藏模式。長按app相簿第2張照片後，需要輸入6位數解鎖密碼，以完成第二度加密措施設定。

設定完照片暗門和解鎖密碼後，接下來便可開始隱藏私密照片。重回app相簿主頁，只要點擊照片右上角的「眼睛」按鈕，就會跳出系統提示，詢問用家允不允許用風景照覆蓋原圖。點擊「修改」後，一張假的風景照便取代真實照片。但這個工序可以隨時還原，不用擔心原圖消失（點擊圖片放大細睇詳情）：

而在app相簿主頁，只見經隱藏處理的照片，右上角「眼睛」按鈕已變成「閉眼」，假風景照左下角有原圖（一張meme）的縮圖。

以下示範把iPhone相簿照片隱藏的技巧（點擊圖片放大細睇詳情）：

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如上圖所示，長按首次設定的暗門「第2張圖片」，通過開啟隱藏功能第一關。繼而輸入解鎖密碼，通過第二度防線，才能真正開啟隱藏功能。點擊想hide的照片右上角的「眼睛」。系統提示彈出，詢問用家允不允許用風景照覆蓋原圖。點擊「修改」後，一張假的風景照便取代真實照片。右上角「眼睛」按鈕已變成「閉眼」，假風景照左下角有原圖的縮圖。打開iPhone相簿，可見到一張假的風景照已取代真實照片。

更多使用範例（點擊圖片放大細睇詳情）：

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「神奇的相冊」app介面算清楚易操作，可以篩選「隱藏」或「未隱藏」的照片來顯示，方便整理（點擊圖片放大細睇詳情）：

如果想還原私密照片，同樣打開app進入暗門、輸入密碼來開啟隱藏功能。點擊已隱藏照片右上角「閉眼」按鈕，系統會跳出提示，詢問用家要否回復照片。點擊「回復」即可（點擊圖片放大細睇詳情）：

此款app對於注重個人私隱的朋友來講的確有點用，起碼在借手機給朋友使用，或在某些需要檢查手機內容的地區通關出境時，較能發揮保護私隱的功效。「神奇的相冊」到截稿時都是免費app，供應商為wei jiang，看來不是公司而是來自台灣或中國的個體戶開發者。最近版本更新在2018年5月30日。