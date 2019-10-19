iOS 13 新手勢操作　iPhone 更實用的文書、網頁編輯功能

iOS 13 為 iPhone 加入全新的文書編輯功能，當中包括了使用 3 隻手指的全新手勢操作，另外因應 iPhone 11 不支援 3D Touch，操作方式亦因應 Haptic Touch 作出改變。以下就為大家介紹 iOS 13 的文書手勢操作。

iPhone 升級 iOS 13 後文書操作上跟舊版本有不少的改變，其中一項改變，就是可以利用屏幕右側的瀏覽標記，在文章或網頁中快速上下捲軸。比起以往利用兩字去上下拉動文章，加多一個方法可以避免文字編輯中的錯誤輸入。另外選取文字亦有新的操作方法，包括移動浮標、選取單字、句字及段落均有新的操作方式：

iOS 13 選取文字操作新方法（按圖放大）

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iOS 13 除了以長按操作配合 Haptic Touch 取代昔日 3D Touch 操作外，亦加入一系列的 3 指手勢操作，令文字編輯更有效率。其實 3 指手勢在 iPhone 或者 iPad 上同樣能夠使用，不過在 iPhone 上使用操作的準確度要求頗高，在 iPad 上使用則比較容易。

iOS 13 上的 3 指手勢文字編輯操作（按圖放大）

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以上介紹的手勢操作，可以在備忘錄或者 Office 類的文書 Apps 中使用，亦可以在電郵或其他文字輸入介面中操作。iPhone 用戶是時候記一記全新的操作方法了。