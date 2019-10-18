朱克伯格爆seed轟抖音審查政治示威內容　自言永無法入中國市場？

中國影音軟件「抖音（TikTok）」近年迅速發展，更打入了歐美等外國市場，吸引眾多青少年使用，惟即使延伸到海外，抖音審查內容問題仍然令人關注。facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）出席活動時就點名批評「抖音」審查政治示威內容。

朱克伯格昨日（10月17日）在美國喬治城大學演講中，談及保護言論自由是十分重要課題，亦可令社會變得更好。

……giving everyone a voice empowers the powerless and pushes society to be better over time. facebook創辦人朱克伯格

朱克伯格。（資料圖片）

他之後批評中國審查制度，並點名指摘「抖音」，稱「抖音」即使在美國運作，依然審查涉及政治示威的內容，質問：「這是我們要的互聯網嗎？」

We’re beginning to see this in social media. While our services, like WhatsApp, are used by protesters and activists everywhere due to strong encryption and privacy protections, on TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these protests are censored, even in the US. Is that the internet we want?

事實上，朱克伯格為了讓facebook打入中國市場，一直不遺餘力，例如與中國國家主席習近平會面、學習中文、上傳在天安門廣場跑步照片、拍片祝賀農曆新年等。

而在今次演講中，朱克伯格說想在中國提供服務，是因為相信可以幫助建立更開放社會，惟雖然他努力實現這目標，可是永遠無法就開展在中國業務達成條件，中國也不會讓他們進入。

不過朱克伯格不諱言，他們現在有「更大自由發言權」捍衛其價值觀，在世界爭取表達自由。

朱克伯格發言全文：按此