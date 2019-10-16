【施政報告2019】交通補貼加碼至最多$400　3大須知+領取教學！

港鐵、巴士、小巴等公共交通工具費用年年有加無減，市民出行負擔沉重。特首林鄭月娥破天荒以視像直播宣讀的2019年《施政報告》，就提出增加交通費用補貼金額，就讓小編整理一下現時領取交通補貼方法。

新一份《施政報告》提出把「公共交通費用補貼計劃」補貼比率，由現時超出400元的每月公共交通開支的「四分之一」，提升至「三分之一」，並將每月補貼金額上限由現時300元提高至400元，預計政府每年提供的補貼金額由23億元增加至約31億元。

（資料圖片）

值得留意的是，「三分之一」本身是無盡數，未知「公共交通費用補貼計劃」實際計算時會如何處理（四捨五入還是怎樣？）。不過最新消息透露，《施政報告》所說的「三分之一」，是把補貼增加至30%，即其實只是把補貼增加至三成，而非字面上所說的「三分之一」。

Q1.如何計算補貼金額？

如按現時「公共交通費用補貼計劃」，每月補貼金額將按每張八達通記錄的實際 每月公共交通開支計算（即購買港鐵單程票或現金付款等，都不受補貼）。

當每月公共交通開支超出400元，政府會為超出400元的公共交通開支提供25%補貼，每月上限300元，未來則可能上調至30%及上限400元。

詳情可看以下例子（點小圖放大看）：

Q2.如何領取交通補貼？

每月16日起，市民可透過以下方式，以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼：

－ 每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站 － 7-Eleven、OK便利店和惠康（包括Market Place by Jasons、Jasons ▪ Food & Living、Jasons ichiba及3hreesixty）所有分店 － 八達通手機應用程式（只適用於備有NFC的Android流動裝置或已配對八達通流動讀寫器的iOS流動裝置) － 八達通服務站

大家要留意以下機器了：

如購買了港鐵都會票、全日通等指定車船票，亦可登記八達通以計算交通補貼，方法如下：

港鐵都會票、屯門─南昌全日通、機場快線來回票及機場快線團體票：

新渡輪假日來回票、港九小輪（包括Islands Ferry Company Limited及城永有限公司）月票及假日來回票：

Q3.領取補貼期限？

有關補貼會自動儲入八達通，限期3個月，起出限期便無法取回補貼，大家有時間謹記要拍一拍卡了。

如有疑問，請按此計算自己可領取的補貼金額，詳情可參考下圖：（點小圖放大看）。

20億元資助業主裝電動車充電設施 涉6萬車位

另外，雖然林鄭月娥今日（10月16日）宣讀《施政報告》時，只用「資助私人住宅大廈安裝電動車充電設施」17字輕輕帶過，但按昨日（10月15日）公布，政府會推出新先導資助計劃，協助私人現有住宅樓宇停車場加裝電動車充電基礎設施，金額為20億港元，先導資助計劃為期3年，預計受惠車位有6萬個；申請須由管理公司或業主立案法團提出，而非單一車主。