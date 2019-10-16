GUNDAM X OWNDAYS 高達頭眼鏡盒+別注鏡框　高達渣古都要戴眼鏡

高達Gundam 跟大眾化價錢日本眼鏡品牌OWNDAYS合作，推出真人頭size的高達頭眼鏡格納倉庫，內藏機關可放4對眼鏡！極度中二病！

高達Gundam 跟大眾化價錢日本眼鏡品牌OWNDAYS合作，推出真人頭size（其實是1／7 size）的高達頭眼鏡格納倉庫「GUNDAM HEAD CASE」，它的雙眼不單可發光，內藏機關可放6對眼鏡！除了後腦1對、左右臉部火神炮位置各放2對鏡外，最搞笑是可以打開高達對眼多送1對，有點搞笑，而且極度中二病！（19年10月24日起接收預訂／2020年3月付運／39980yen未連稅）

體積為350 x 340 x 355 mm／重2.9 kg，不包括眼鏡、只接受訂購無現貨。（OWNDAYS網頁截圖）

12月會再推出4款高達／紅彗星／渣古／大魔「GUNDAM×OWNDAYS Wear the GUNDAM」眼鏡框，每對只售11980日圓（連未稅），而且設計不會太宅，抵買又易襯！不過話分兩頭，4張特製插畫是一隻機動戰士拿著眼鏡，高達都算了，自護的MS全部是獨眼的，那怎樣戴眼鏡？

這張電腦CG高達插圖看似有型，其實機械人拿著眼鏡好搞笑。（OWNDAYS網頁截圖）

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