AirPods Pro 發售日售價流出　供應鏈指可能比大家想像中更快現身

Apple AirPods Pro 推出日期售價流出！iOS 13.2 測試版出現 AirPods Pro 的圖示之後，關於這台 Apple 旗下最新全無線藍牙的消息一直不絕於耳。近日台灣《經濟日報》更引述供應鏈消息，AirPods Pro 正式發售日期可能即將發生！

AirPods Pro 的消息早在今年 4 月已經由最強分析師天風證券國際的郭明錤率先透露，當時預計 Apple 會在 2019 年第四季至 2020 年第一季投入生產。而市場普遍預期，AirPods Pro 最快要到 2020 年第一季才正式推出。不過台灣《經濟日報》日前引述供應鏈消息，似乎 AirPods Pro 的發售日期很大機會在 2019 年內發生！

AirPods Pro 很有可能在 10 月底推出，趕及北美洲年底消費黃金檔期。（Phone Industry 概念圖）

根據台灣《經濟日報》報道，AirPods 供應鏈的多間零件廠商均有 AirPods 零件加單的消息，而其中一個廠商更會為 AirPods Pro 提供全新的金屬散熱零件，而且相關零件已經開始出貨。而台灣《經濟日報》另一篇報道更引述消息指，AirPods Pro 最快有望在 10 月底前推出，定價約為 US$260（約港幣 $2,029），趕及北美洲的感恩節及聖誕新年黃金檔期。

AirPods Pro 相關消息（按圖放大）

AirPods Pro 圖示出現在 iOS 13.2 Beta，官方確認設計造型。（9to5Mac）

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根據郭明錤及彭博 Mark Gurman 早前的分析，AirPods Pro 很大機會會加入名為 Focus Mode 的防噪功能並加入防水功能。而 SlashLeaks 早前亦刊出懷疑是 AirPods Pro 的零件，外型設計跟 iOS 13.2 Beta 中的圖示不謀而合。到底 AirPods Pro 會否突然在 10 月底正式推出？請大家繼續留意《科技玩物》的跟進報道！