AirPods Pro 發售日售價流出　供應鏈指可能比大家想像中更快現身

Apple AirPods Pro 推出日期售價流出！iOS 13.2 測試版出現 AirPods Pro 的圖示之後，關於這台 Apple 旗下最新全無線藍牙的消息一直不絕於耳。近日台灣《經濟日報》更引述供應鏈消息，AirPods Pro 正式發售日期可能即將發生！
AirPods Pro 的消息早在今年 4 月已經由最強分析師天風證券國際的郭明錤率先透露，當時預計 Apple 會在 2019 年第四季至 2020 年第一季投入生產。而市場普遍預期，AirPods Pro 最快要到 2020 年第一季才正式推出。不過台灣《經濟日報》日前引述供應鏈消息，似乎 AirPods Pro 的發售日期很大機會在 2019 年內發生！
AirPods Pro 很有可能在 10 月底推出，趕及北美洲年底消費黃金檔期。（Phone Industry 概念圖）
根據台灣《經濟日報》報道，AirPods 供應鏈的多間零件廠商均有 AirPods 零件加單的消息，而其中一個廠商更會為 AirPods Pro 提供全新的金屬散熱零件，而且相關零件已經開始出貨。而台灣《經濟日報》另一篇報道更引述消息指，AirPods Pro 最快有望在 10 月底前推出，定價約為 US$260（約港幣 $2,029），趕及北美洲的感恩節及聖誕新年黃金檔期。
AirPods Pro 相關消息（按圖放大）
AirPods Pro 圖示出現在 iOS 13.2 Beta，官方確認設計造型。（9to5Mac）
根據郭明錤及彭博 Mark Gurman 早前的分析，AirPods Pro 很大機會會加入名為 Focus Mode 的防噪功能並加入防水功能。而 SlashLeaks 早前亦刊出懷疑是 AirPods Pro 的零件，外型設計跟 iOS 13.2 Beta 中的圖示不謀而合。到底 AirPods Pro 會否突然在 10 月底正式推出？請大家繼續留意《科技玩物》的跟進報道！