Apple AirPods配Android手機效果不減？30日評測結果大檢閱

作為一個堅持用iPhone 作為主力機已經有將近6、7 年時間的老用戶，因為一些原因（想要信號、不想整天找充電寶），我痛下決心換了一台Android 手機（One Plus 7 ）作為主力機。我不僅是一個 iPhone 老用戶，還是一個十分依賴蘋果生態的用戶，手機用 iOS、工作用 macOS、聽音樂都要用 AirPods+Apple Music。

所以當決定要離開蘋果生態裡面最核心的 iOS 時，我已經預料到將要面對一段陣痛期。不過在一個月的使用過後，我發現其實這段陣痛期其實也並沒有很痛。尤其是對於大家都不太看好的 Android+AirPods 搭配使用。

AirPods 搭配 Android 手機30天實測（AppSo提供）

iPhone 和 AirPods 天生就是一對完美情人

什麼是完美情人？

在我看來，完美情人很重要的一點就是喜好一致、心意相通、行為默契。

而我覺得，iPhone 和 AirPods 就是這樣的一對「完美情人」。

從第一次打開 AirPods 蓋子的時候，專屬的連接動畫，就已經在提醒你 iPhone 就是它的「真命天子」。專屬的動畫不僅精緻、一鍵連接比起先打開設置、選擇「藍牙」、最後還要在周圍眾多藍牙設備中找到你那個待連接的藍牙耳機也顯然要方便得多。

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當你正在逛街，雙手提著大袋小袋，又或者正在健身房努力地舉著鐵時，一句 Hey Siri（僅限二代 AirPods），能幫你解決許多原本需要騰出雙手才能解決的事情。（Appso提供）

以上這些，都是配合 iPhone 才能用到的專屬功能。

而這些都讓 AirPods 用起來更加自然，也更加符合使用直覺，就像一對默契的情侶一樣。

但是仔細一想，我離不開 AirPods 的真正原因，上面一個也沒有呀。

Android 和 AirPods 其實也挺配的

剛開始換成 Android 的時候我也曾經想過，沒有了上面這些功能，體驗肯定會打折扣，AirPods 還是 AirPods 嗎？而且恰逢新的Sony WF-1000XM3 發布了，所以那時候我也在糾結要不要把 AirPods 換掉。

在使用了一個月過後，發現體驗確實會打折，但是我並不想把 AirPods 換掉。

隨後我重新審視了一下，發現離不開 AirPods 的原因，在上面所提到的那些，真的一個都沒有。

在使用了一個月過後，發現體驗確實會打折，但是我並不想把 AirPods 換掉。（Suganth/Unsplash）

首先，AirPods 最吸引我的，是佩戴的舒適感，準確來說應該是無感。 ​

AirPods 是我戴過這麼多耳機裏面，唯一一個真的可以戴足一整天的。而且這種無感可以極致到什麼地步？在耳道經過了一年多的適應之後，我有時候已經會出現戴著耳機找耳機的情況了。當然，這也和寫稿寫得有點懵有關，不過也足以說明在人體工程學上，AirPods 做得有多好了。

AirPods 是我戴過這麼多耳機裡面，唯一一個真的可以戴足一整天的。（GettyImages）

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而上面這三點，並不會因為我使用 Android 而有所改變。

當然，正如第一部分所提到，離開了蘋果生態後，AirPods 的使用體驗，肯定會有折扣的，但是影響大嗎？我們也來分析一下。

首先是連接。 專屬動畫嘛，確實很精緻。但是在看第二次之後，我就再也沒有去留意過它了。

初次連接時沒有一鍵連接確實沒有那麼方便。但是在設置好之後，以後耳機每一次從盒中拿出來後，都能夠迅速地自動連接上手機，所以有影響的只是第一次而已。

初次連接時沒有一鍵連接確實沒有那麼方便。但是在設置好之後，以後耳機每一次從盒中拿出來後，都能夠迅速地自動連接上手機。（Appso提供）

至於通過 iCloud 切換連接設備這一點，Android 確實做不到。這一點是要扣分的。但是這個功能在實際體驗的時候，其實也並沒有大家想像中的那麼好用。

以我自己為例，每當來到辦公室之後，都會將 AirPods 的連接從 iPhone 切換到 MacBook 上，而當中午出去吃飯又或者晚上下班的時候又會將連接切回到 iPhone 上。所以基本上我每天都會切換兩到四次，應該算是一個使用該功能比較高頻的用戶了。

但是在我使用的過程中，這個切換的速度很不穩定，有時候很快，有時候就慢得離譜，甚至有時候還會出現連接失敗的情況，需要把耳機放回盒子再次連接才能恢復正常。

而且我相信這個並不是個例，因為我們辦公室也有部分 AirPods 用戶也常常遇到這種情況。而且，如果沒有這種情況的話，也不會有像 ToothFairy、AirBar 這種專門針對這個問題的應用出現。

有時在漫長的等待過後，不僅連不上，連圖標都會消失…（Appso提供）

所以在遇到幾次通過 iCloud 切換連接失敗的情況後，你也不會覺得「在舊設備中斷開，再在新設備中連接」這種原始方法有多麻煩了。

至於 Hey Siri，就需要大家結合自身情況來判斷了。像我這種從來不用語音助手的人來說，從第一天使用 AirPods 時，就把這個功能關了。

最後就是查看電量。在 Android 系統上你確實無法像在 iPhone 上那麼方便地查看電量。但是這又怎麼能難倒廣大開發者？至於怎麼解決這個問題，我們稍後再說。

除了上面四點由於離開了蘋果生態後出現的問題外，我還想提兩個我比較看重而且相信大家也比較關心的點。

大家都知道，使用 AirPods 與 iPhone 搭配使用時，延遲做得相當出色。那麼在 Android 上使用又表現得怎麼樣呢？為了更加直觀地對比，我將左右兩個耳機分別連接上一台iPhone 和一台Android（想知道怎樣一左一右連兩台設備的可以看這裏），用同一個視頻平台同時間播放同一個在線視頻。

我將左右兩個耳機分別連接上一台iPhone 和一台Android（想知道怎樣一左一右連兩台設備的可以看這裏），用同一個視頻平台同時間播放同一個在線視頻。（Appso提供）

結果顯示，在 Android 上使用 AirPods，延遲確實會比在 iPhone 上高一丟丟。不過也僅僅是一丟丟而已，整體還是保持在一個相當優秀的水準。

所以延遲這一點，其實大家基本可以放心了，要是真的對於延遲特別敏感的用戶，還是買個有線耳機吧。

倒是有一點我覺得挺遺憾的，就是入耳檢測在 Android 上就失效了。在 iPhone 上摘下一個耳機自動暫停，摘下兩個耳機自動斷開，重新戴上自動連接並且繼續播放這個功能太舒服了，可惜在 Android 上無法體驗。

所以這樣看來，我喜歡 AirPods，並不是因為它是 iPhone 的 AirPods，而因為它就是 AirPods 而已。

還有這些 App 和一個設置能讓差距更小一點

實際上還有一些 app 能夠在 Android 上實現一些原本只能在 iPhone 上實現的功能，從而縮小兩者之間的使用差距。

例如我們之前曾經介紹過的 AirBattery。

安裝 AirBattery 後，當耳機從耳機盒拿出時，手機就會像 iPhone 一樣彈出窗口，顯示電量。當然了，動畫顯然是沒有 iPhone 上的精緻。

安裝 AirBattery 後，當耳機從耳機盒拿出時，手機就會像 iPhone 一樣彈出窗口，顯示電量。（Appsoppso提供）

另外，通知欄也常駐了電量的提示通知。所以在頂部狀態欄也可以看到電池的大致剩餘電量。不過該功能是需要付費升級成 Pro 版才能使用。

通知欄也常駐了電量的提示通知。所以在頂部狀態欄也可以看到電池的大致剩餘電量。（Appso提供）

另外，AirBattery 還加入了入耳檢測功能。即是上面所提到的摘下耳機自動暫停，戴上自動播放的功能。不過該功能還在測試階段，只能在如 Spotify、Netflix、YouTube、Google Play Music、Apple Music 等部分 app 中使用。

我們使用 Apple Music 測試了一下， 摘下暫停的反應速度幾乎和在 iPhone 上使用差不多，但是戴上繼續播放則會有一點點延遲，不過也是在可以接受的範圍內。

我不僅在 Android 上用 AirPods，還用 Apple Music，同樣真香。（Appso提供）

除了支持 AirPods 外，AirBattery 還支持配備 H1/W1 芯片的 Beats 耳機，包括 BeatsX、Beats Studio 3、Beats Solo 3、PoweBeats 3。

另外我們也拿了最新推出的 Powerbeats Pro 進行測試。連接上耳機後，上述功能均可以正常使用，只不過圖標可能還沒來得及更新，一時會顯示 AirPods 的圖標，一時則會顯示 BeatsX 的圖標。

當然了，除了 AirBattery 以外，還有幾個 app 也能實現上述功能，不過都是大同小異，所以在這裡就不贅述了。

實際上，除了入耳檢測會失效以外，手勢控制（例如雙擊右耳播放/暫停、雙擊左耳跳轉）在 Android 上也是會失效的。不過這個問題倒是可以通過一個小技巧就可以解決。

很簡單，就是在 iPhone 的藍牙設置中設置好之後，在 Android 上就可以使用了。

手勢控制（例如雙擊右耳播放/暫停、雙擊左耳跳轉）在 Android 上也是會失效，不過在 iPhone 的藍牙設置中設置好之後，在 Android 上就可以使用了。（Appso提供）

用 Android 的你值得買 AirPods 嗎？

如果不需要降噪的話，我認為 AirPods 依然是目前市面上最均衡，最優秀的真無線耳機，甚至在不少維度上還沒有之一。而且無可否認的是，iPhone 與 AirPods 無疑還是最佳的搭配。

無可否認的是，iPhone 與 AirPods 無疑還是最佳的搭配。（AB/Unsplash）

而在 Android 上，AirPods 雖然會丟失很多蘋果生態上才能體現的特性。但是沒有了這些特性，真的很影響使用嗎？

正如上文所說，我並不覺得有影響。

沒有了這些特性，AirPods 依然在耳朵上無感，在口袋裡隱形，聽起來還不錯，戴著看起來不會特別蠢，甚至還有幾分時尚。

如果你看重的是這些，AirPods 在 Android 上使用與在 iPhone 上使用，實際上並沒有任何差別。 AirPods 依然會是你挑選真無線耳機時，一個十分具有產品力的選擇。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：30 天實測！ AirPods 搭配 Android 手機到底好不好用】