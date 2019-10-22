vivo NEX 3 速試：全港首部 5G 旗艦　搭載 6400 萬像素鏡頭登場

香港的 5G 網絡稍稍落後於全球，最快要到 2020 年的 4 月時份才可望用於消費者市場，想不到支援 5G 的手機卻率先到港。而全港首部支援 5G 的手機並非傳統大廠出品，卻是出自中國廠商 vivo 之手的 NEX 3。 對於沒有 5G 網絡的香港而言，NEX 3 也絕非得物無所用，事關它仍算是 vivo 於 2019 年的壓軸旗艦，在設計上甚為高級，內裡規格都值得期待；其中不得不提的，還有 6400 萬像素的三鏡組合，乃香港市場首批採用此拍攝規格的手機。

vivo 新旗艦 NEX 3 開箱

NEX 系列一向是 vivo 品牌的皇牌之作，外箱設計當然也不會馬虎，在開箱途中不難見到 vivo 為其高級品形象所下的功夫。

採用方型硬紙盒，抽屜式拉出內容物（蔡浩騰 攝）

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是一部效果不俗的遊戲用機？

NEX 3 在宣傳時並非以遊戲／電競手機作為主要定位，然而其內部配置卻兼具了遊戲手機的所需，先不講它是香港市場上除了 ASUS ROG Phone 2 以及黑鯊手機 2 Pro 以外另一部採用 Qualcomm Snapdragon 855 Plus 處理器的手機，它還內置了 4500mAh 大電池以及新式的導熱版散熱設計。

以「食雞」《PUBG Mobile》為例， vivo NEX3 可以「高清」畫質及「極限」幀數設定進行遊戲，同時因應槍戰音效加入「4D 震感」，於在大戰一場約 27 分鐘過後，仍然沒有發燙跡象，可見 vivo NEX 3 的散熱與運算都取得了一個不錯的平衡。

比較需要挑剔的，是 vivo NEX 3 的瀑布屏並未可以支援觸控、為玩家加入更多手指進行操作

除了硬件支援之外，vivo NEX 系統內又加入了不同的遊戲專用軟件應用如：

在大屏幕、高階處理器的壓力下，4500mAh 電池容量雖大，但一天續航力並不算十分出眾，官方數據指 vivo NEX 3 的「綜合使用時間」為 13.5 小時左右，而根據筆者試用數天，中間包括一般訊息、電話以及間中的遊戲時間，由滿電至用到 10％ 以下，大約為 11～12 小時左右。

雖然未能做到 24 小時操作，但 vivo NEX 3 就勝在支援 vivo FlashCharge 快速充電，官方指 40 分鐘可以充電約 70％，我們的測試結果亦相差不大：

在一小時內，vivo NEX 3 利用其隨機用火牛可以由 16% 充電至 93％，充電速度絕對算是快速的一群

6400 萬像素相機速試

Vivo NEX 3 除了 5G 以外的另一重要賣點，就是位於機背的新主鏡頭組合，其中的主力鏡頭採用新式的 6400 萬像素感光元件，加上 vivo 一直以來輸出平穩的軟件運算，相片質素有相當保證。

此 6400 萬像素鏡頭，在一般情況下會以四合一像素的形式拍攝 1600 萬像素相片，如果要用盡 6400 萬像素的話，就需要另外以獨立模式開啟。不過其實兩者在質素上的差別不算大，如沒有特別需要，還是多用自動模式就可以了。

6400 萬像素主鏡頭自動試相（1600 萬像素）

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除了 6400 萬像素的主鏡頭之外，NEX 3 還有 2 倍光學變焦鏡以及超廣角鏡各一支，皆為 1300 萬像素，vivo 對這兩個鏡頭的調色功夫也做足，讓它們的輸出類近於 6400 萬像素鏡頭，統一了三支不同鏡頭的拍攝體驗。

1300 萬像素 2 倍光學變焦試相

1300 萬像素超廣角鏡試相

在一般的自動模式之外，vivo NEX 3 的相機亦提供了大量不同模式選擇，而且效果不錯，以下就揀選了幾張供大家參考一下：

今代的夜景拍攝繼續有不錯表現，在燈光昏暗的環境下，即使不開夜景模式都一樣有高質素相片輸出。

不單最早推出、還是最便宜的 5G 旗艦機？

vivo NEX 3 在 10 月 25 日將會正式在香港開售，毋庸置疑將會是本地市場最早上市的 5G 手機，其售價為＄6,698（8GB RAM+ 256GB ROM）。

對比起 vivo 過往的出品，vivo NEX 3 明顯更貴，然而同價錢現在只能夠買入大廠旗艦的 4G 版本，故即使這個售價放諸半年之後，vivo NEX 3 或仍然可以算是 5G 旗艦手機中的平價選擇之一。