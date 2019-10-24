Facebook專頁突然「無數據可用」惹恐慌　問題集中 iPhone 用戶

Facebook 死機不少 iPhone 用戶在 2019 年 10 月 24 日大約 8 時半開始反映，手機 App 無法打開大量的 Facebook Page 專頁。由於香港用戶大多關心時事，所以初期一度引起新聞封鎖的恐慌，不過記者測試之後，發現問題現時只出現在 iOS 裝置上面。

不少 Facebook 用戶在大約今日（2019 年 10 月 24 日）開始反映未能打開諸如《香港01》、《LIHKG 連登討論區》或者友站《立場新聞》等的專頁，一度令用戶們以為是出現新聞封鎖。不過經記者測試之後，發現除了香港的新聞媒體專頁，其他好像餐廳、玩具店，甚至外國藝人的專頁同樣會顯示為「無數據可用」，似乎是 Facebook App 出現問題。

另外，以 Android 手機及電腦瀏覽器依據可以正式開啟各媒體的 Facebook Page，大家毋須過份恐慌。相信 Facebook 方面已經知曉有關情況，並會在短時間內進行修復。

有關問題似乎並不限於 iOS 13 裝置發生，由於香港使用 iPhone 的用戶為數不少，致令更多朋友以為今次 Facebook 的問題是一次「新聞封鎖」。iOS 用戶若果急於到任何的 Facebook Page 查詢資料，建議大家可以暫時以 Safari 登入 Facebook 作替代方案，等待 Facebook 修復有關問題。