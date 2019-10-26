日本網民嚴選30款「即使絕望也要一直期盼推出的遊戲續作」

遊戲動漫
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早前日本掀起了「#絶望的だが続編を待ち望んでるゲーム」Hashtag，意思為「即使絕望也要一直期盼推出的遊戲續作」，本文就網民嚴選的30款作品中淺談一部分，有些是大家非常熟悉又懷念的，也有些卻是名不經傳聞所未聞，不知當中有沒有你也同樣期盼之作？即使機會是零，望穿秋水、等到海枯石爛也會等下去！

《幻想水滸傳》

Konami名作，共推出過五集，最後一款是2012年發售的《幻想水滸傳百年交織》，遊戲最大特色是跟足原著擁有108位角色，宿星跟原著以三十六天罡星七十二地煞星命名，玩家可以隨故事發展招攬同伴。只有集齊108位角色才可以Best Ending，戰鬥系統方面除了普通戰鬥外，還有單騎及戰爭，遊戲的豐富內容即使到今日跟擁有Blu Ray容量的遊戲相比也絕不失禮。如果可以推出續作，大家便能再次感受一對一單騎捨身攻擊的滋味！
 

遊戲最大特色是跟足原著擁有108位角色，宿星跟原著以三十六天罡星七十二地煞星命名，可以隨故事發展招攬同伴。

《洛克人EXE》

相比原祖洛克人，《洛克人EXE》省卻機械厚重感，大幅增加未來前衛風格，加上當年有動畫加持以及世界觀加入了網絡元素，受歡迎程度相當高，其中《洛克人EXE4》更是擁有135萬銷售量成為系列中的第二高。隨著稻船敬二的離開以及Capcom改組等種種因素，《洛克人EXE》推出續作的機會大概就跟《芒亨》唔食回復藥打贏金獅子一樣……係零呀！

《洛克人EXE》省卻機械厚重感，大幅增加未來前衛風格，其受歡迎程度不亞於元祖版本。

《Freedom Wars》

於PSV上推出的一款四人同行打怪類似《Monster Hunter》遊戲，不過因為其主要武器是槍械，加上各種反傳統動作遊戲的操作，令玩開「正常」作品的玩家無所適從，平衡性也跟一般遊戲迴異。但同時也建立了一個非常獨有風格，因此得到部分玩家激讚。如果閣下玩厭了「芒亨」想來點新意思，不妨試它一試。

《Freedom Wars》名不經傳但遊戲畫面一點不差。

《Silent Hill》

小弟最愛恐怖遊戲沒有之一，《Silent Hill》比《Biohazard》更恐怖，是因為你永遠在一個走不出去、霧霾滿佈的山上跌跌蕩蕩，也不知道自己對付的無以名狀怪物是什麼。《Silent Hill》第一場「唔見咗個仔」走入山的驚惶失措，時至今日依然歷歷在目。本來小島秀夫參了一腳製作系列新作《Playable Teaser》，更推出過Demo試玩片，但可惡的Konami將之連人帶Game逐出公司，令新作流產，人神共憤。

講《Silent Hill》第一樣想起就是俏護士。

《Xenogears》

當年Square除了《Final Fantasy》，也在1998年推出過這款以科幻為主的RPG《Xenogears》，後來再推出姊妹作《Xenosaga》，遊戲故事為人津津樂道，跨越10000年劇情線、涉及宗教、歷史、神話及人類學內容，宗教包括基督教、猶太教，還有尼采、榮格、臨床心理學、生命起源假說、生物學，還有電影、動畫、特攝等等，就像百科全書。玩完之後會立即變得博學多材，全個腦袋長滿知識。就算到二十多年後的今天，也非常鮮見有這類用心編寫故事的遊戲。

《Xenogears》跨越10000年劇情線、涉及宗教、歷史、神話及人類學內容，宗教包括基督教、猶太教，還有尼采、榮格、臨床心理學、生命起源假說，就像百科全書。

《Drag-On Dragoon》

當年非常震撼的一款遊戲，小弟還在做Game書時負責攻略此遊戲，打到我「KaiKai」。因為玩家需要應付兩種不同戰場，先是馭龍在天上打擊地上敵人，然後再從龍背下來衝入敵陣一騎當千，簡單來說就是像《Game Of Thrones》最後Jon Snow勇戰White Walker般勇武，這種玩法不單現場實感濃厚，也考驗玩家不同形式操作（又要天空遠射又要地上近打），當年實在令不少玩家愛不釋手。遊戲共出過三集，都是在PS2上推出，之後一直沒有續作。

《Drag-On Dragoon》的系統極之考驗玩家操作手法。

《月姬》＆《魔法使之夜》

深受宅男喜愛的TYPE-MOON開發之視覺小說類型遊戲，網上不時會傳出推出續作，不過一直以來也只聞樓梯響。兩款遊戲與同公司旗下神作《Fate/stay night》和《空之境界》基本上知名度睇齊，而《月姬》中的魔法使蒼崎青子在兩款作品也有登場，深得當時玩家愛戴，有指其他作品中的角色如遠野秋葉、黑桐鮮花、遠坂凜均以蒼崎青子為原型，是「型月」代表性人物。

《月姬》＆《魔法使之夜》中的魔法使蒼崎青子對「宅男界」影響深遠。

《Valkyrie Profile》

以北歐神話為藍本的RPG遊戲，當年被日本遊戲雜誌編輯評為滿分，非常哄動。遊戲由Tri-Ace開發，因此其玩法和介面跟《Tales Of》有點相像，共推出過四款系列作，不過大家普遍認為只有第一集可稱之為神作，直到2018年曾推出過神秘PV，引起會推出續作的猜測，可能是這麼多絕望期待作之中最有機會實現的一款。
 

《Valkyrie Profile》可能是這麼多作品之中最有機會推出續集的一款。

《零》

90年代年恐怖遊戲當道，而《零》卻別樹一格，創作出以和式風格為主題，而且玩家操控的主角更是沒有武器可言，只以一部「相機入魂」來進行，歌也有得唱：「如相紙把現實替代～而色彩並未殘留太耐～」。遊戲推出過多個系列作，直到2014年的《零 濡鴉之巫女》為最後一集。除了遊戲恐怖，女主角的唯美造型，也迷倒不少男玩家。
 

「如相紙把現實替代～而色彩並未殘留太耐～」＠陳冠希

《Siren》

我自從玩過《Silent Hill》後一直以為再沒有其他恐怖遊戲可以嚇到我，直至到了玩《Siren》後才正式撤回自己所說過的話……《Siren》最恐怖的地方是遊戲中的村民（屍人）全都是以真實樣貌示人，當他們夜麻麻七孔流血瘋瘋癲癲又鬼鬼祟祟從後襲擊你，真係汪阿姐都喊驚，唔止嚇到個心離一離，起碼離十離。
 

村民夜麻麻七孔流血瘋瘋癲癲又鬼鬼祟祟從後襲擊你時，真係嚇到個心離一離！

其他上榜作品：

《Xenosaga》
《Shadow Hearts》
《黃金騎士牙狼 GARO》
《初音MIKU Project DIVA Arcade Future Tone》
《JOJO奇妙冒險 All Star Battle》
《九龍妖魔學園紀》
《惡魔召喚師葛葉雷道對亞巴頓王》
《Viewtiful Joe》
《007》
《FF零式 Online》
《捉猴啦》
《超人》
《Left 4 Dead》
《Lost Planet》
《Year of Ladybug》
《偽典．女神轉生》
《Summon Night》
《Zone Of The Enders》
《Metal Gear Rising》
《Parasite Eve》

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