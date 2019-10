日本網民嚴選30款「即使絕望也要一直期盼推出的遊戲續作」

早前日本掀起了「#絶望的だが続編を待ち望んでるゲーム」Hashtag,意思為「即使絕望也要一直期盼推出的遊戲續作」,本文就網民嚴選的30款作品中淺談一部分,有些是大家非常熟悉又懷念的,也有些卻是名不經傳聞所未聞,不知當中有沒有你也同樣期盼之作?即使機會是零,望穿秋水、等到海枯石爛也會等下去!

《幻想水滸傳》

Konami名作,共推出過五集,最後一款是2012年發售的《幻想水滸傳百年交織》,遊戲最大特色是跟足原著擁有108位角色,宿星跟原著以三十六天罡星七十二地煞星命名,玩家可以隨故事發展招攬同伴。只有集齊108位角色才可以Best Ending,戰鬥系統方面除了普通戰鬥外,還有單騎及戰爭,遊戲的豐富內容即使到今日跟擁有Blu Ray容量的遊戲相比也絕不失禮。如果可以推出續作,大家便能再次感受一對一單騎捨身攻擊的滋味!



《洛克人EXE》

相比原祖洛克人,《洛克人EXE》省卻機械厚重感,大幅增加未來前衛風格,加上當年有動畫加持以及世界觀加入了網絡元素,受歡迎程度相當高,其中《洛克人EXE4》更是擁有135萬銷售量成為系列中的第二高。隨著稻船敬二的離開以及Capcom改組等種種因素,《洛克人EXE》推出續作的機會大概就跟《芒亨》唔食回復藥打贏金獅子一樣……係零呀!

《Freedom Wars》

於PSV上推出的一款四人同行打怪類似《Monster Hunter》遊戲,不過因為其主要武器是槍械,加上各種反傳統動作遊戲的操作,令玩開「正常」作品的玩家無所適從,平衡性也跟一般遊戲迴異。但同時也建立了一個非常獨有風格,因此得到部分玩家激讚。如果閣下玩厭了「芒亨」想來點新意思,不妨試它一試。

《Silent Hill》

小弟最愛恐怖遊戲沒有之一,《Silent Hill》比《Biohazard》更恐怖,是因為你永遠在一個走不出去、霧霾滿佈的山上跌跌蕩蕩,也不知道自己對付的無以名狀怪物是什麼。《Silent Hill》第一場「唔見咗個仔」走入山的驚惶失措,時至今日依然歷歷在目。本來小島秀夫參了一腳製作系列新作《Playable Teaser》,更推出過Demo試玩片,但可惡的Konami將之連人帶Game逐出公司,令新作流產,人神共憤。

《Xenogears》

當年Square除了《Final Fantasy》,也在1998年推出過這款以科幻為主的RPG《Xenogears》,後來再推出姊妹作《Xenosaga》,遊戲故事為人津津樂道,跨越10000年劇情線、涉及宗教、歷史、神話及人類學內容,宗教包括基督教、猶太教,還有尼采、榮格、臨床心理學、生命起源假說、生物學,還有電影、動畫、特攝等等,就像百科全書。玩完之後會立即變得博學多材,全個腦袋長滿知識。就算到二十多年後的今天,也非常鮮見有這類用心編寫故事的遊戲。

《Drag-On Dragoon》

當年非常震撼的一款遊戲,小弟還在做Game書時負責攻略此遊戲,打到我「KaiKai」。因為玩家需要應付兩種不同戰場,先是馭龍在天上打擊地上敵人,然後再從龍背下來衝入敵陣一騎當千,簡單來說就是像《Game Of Thrones》最後Jon Snow勇戰White Walker般勇武,這種玩法不單現場實感濃厚,也考驗玩家不同形式操作(又要天空遠射又要地上近打),當年實在令不少玩家愛不釋手。遊戲共出過三集,都是在PS2上推出,之後一直沒有續作。

《月姬》&《魔法使之夜》

深受宅男喜愛的TYPE-MOON開發之視覺小說類型遊戲,網上不時會傳出推出續作,不過一直以來也只聞樓梯響。兩款遊戲與同公司旗下神作《Fate/stay night》和《空之境界》基本上知名度睇齊,而《月姬》中的魔法使蒼崎青子在兩款作品也有登場,深得當時玩家愛戴,有指其他作品中的角色如遠野秋葉、黑桐鮮花、遠坂凜均以蒼崎青子為原型,是「型月」代表性人物。

《Valkyrie Profile》

以北歐神話為藍本的RPG遊戲,當年被日本遊戲雜誌編輯評為滿分,非常哄動。遊戲由Tri-Ace開發,因此其玩法和介面跟《Tales Of》有點相像,共推出過四款系列作,不過大家普遍認為只有第一集可稱之為神作,直到2018年曾推出過神秘PV,引起會推出續作的猜測,可能是這麼多絕望期待作之中最有機會實現的一款。



《零》

90年代年恐怖遊戲當道,而《零》卻別樹一格,創作出以和式風格為主題,而且玩家操控的主角更是沒有武器可言,只以一部「相機入魂」來進行,歌也有得唱:「如相紙把現實替代~而色彩並未殘留太耐~」。遊戲推出過多個系列作,直到2014年的《零 濡鴉之巫女》為最後一集。除了遊戲恐怖,女主角的唯美造型,也迷倒不少男玩家。



《Siren》

我自從玩過《Silent Hill》後一直以為再沒有其他恐怖遊戲可以嚇到我,直至到了玩《Siren》後才正式撤回自己所說過的話……《Siren》最恐怖的地方是遊戲中的村民(屍人)全都是以真實樣貌示人,當他們夜麻麻七孔流血瘋瘋癲癲又鬼鬼祟祟從後襲擊你,真係汪阿姐都喊驚,唔止嚇到個心離一離,起碼離十離。



其他上榜作品:

《Xenosaga》

《Shadow Hearts》

《黃金騎士牙狼 GARO》

《初音MIKU Project DIVA Arcade Future Tone》

《JOJO奇妙冒險 All Star Battle》

《九龍妖魔學園紀》

《惡魔召喚師葛葉雷道對亞巴頓王》

《Viewtiful Joe》

《007》

《FF零式 Online》

《捉猴啦》

《超人》

《Left 4 Dead》

《Lost Planet》

《Year of Ladybug》

《偽典.女神轉生》

《Summon Night》

《Zone Of The Enders》

《Metal Gear Rising》

《Parasite Eve》