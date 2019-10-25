iPhone X秒速升級iPhone 11 Pro超強神器！幾十蚊即變新機

iPhone 11系列都發售了一個月有多，相信真正果迷都應該已換機吧？不過手頭緊或者買了iPhone X不久的朋友，一時三刻怕且都無法追機。但竟然有方法極低成本由前代iPhone升級成iPhone 11 Pro和Pro Max？

iPhone 11系列跟大多數貨品一樣，都是早買早享受，遲買平幾舊。一時三刻買不起但又想「曬命」又有無計？其實係有計的。Twitter一位網民的推文「一秒令你部iPhoneX變成iPhone 11的方法」就講得清楚明白。

應該都有讀者睇相前已經估到所謂升級方法是如何一回事。的確，這個「神器」有點爛gag味，不過若然實物和圖片相符的話，將這個模仿iPhone 11 Pro三鏡頭的配件貼上iPhone X系的手機鏡頭，驟眼望落真是看不出破綻。況且，配件本身都有保護鏡頭的作用，只是會令iPhone X鏡頭外觀上變成iPhone 11 Pro三鏡而已。

類似的偽裝配件在Taobao淘寶網就有不少，價錢由大約28蚊人仔不等，搜尋「iPhone x秒變11鏡頭貼」即可搵到，還推出多種切合iPhone 11的顏色。

有網民買了偽裝鏡頭配件，將之與隨貨附族的抹眼鏡濕紙巾、SD Card盒比較大細（點擊放大圖片細睇）：

淘寶大量「造假」的鏡頭貼（淘寶截圖）

至於iPhone SE又如何升級，有網民則咁樣做（一笑）：