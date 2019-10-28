iPhone 11 Pro媲美$6萬專業級單反相機　9張圖大比併

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新推出的iPhone 11 Pro，被外媒評為拍攝功能最強手機，性能毋庸置疑。近日更有人把價值8599元至11,599元的 iPhone 11 Pro，與售7500美元（港幣約58,798元）的單反相機Canon 1DX Mark II比併拍攝質素，結果出乎意料。

每年都會有人比較iPhone與專業級單反相機的拍攝效果，今次測試由著名YouTuber Matti Haapoja進行。問問大家，以下相片哪一邊是用iPhone 11 Pro拍攝，哪一邊是用單反拍攝呢？（答案在文章最後）

（YouTube）

估之前，先看看以下八張相對比吧。（左邊是Canon 1DX Mark II，右邊是iPhone 11 Pro）

根據以上照片，雖然iPhone 11 Pro景深效果有時過分誇張，令角位景物看不清楚，但總體來說與Canon 1DX Mark II拍攝效果相去不遠。

其實由於單反相機感光元件跟手機完全不同級數，鏡頭大小亦有明顯差別，故手機拍攝質素通常難與單反相機媲美，惟今次iPhone Pro拍攝效能算是吐氣揚眉，與單反相機的差距愈來愈小。

答案也是時候開估了（↓ 點小圖放大看 ↓）

左邊是iPhone 11 Pro，右邊是單反相機，大家猜中了嗎？（YouTube）

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