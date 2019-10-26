Sony Alpha A9 II 無反．20格連拍．每秒對焦60次．可靠前線兄弟

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Sony Alpha A9 II 索尼專業無反相機香港接受預訂，20格連拍、每秒對焦60次性能，準備可靠、足夠成為專業記者在運動場、戰場上的可靠伙伴。

Sony Alpha A9 II 專業無反相機面世，索尼繼續加強無反相機的可靠性及專業性能；針對現在專業網絡媒體人既要拍得準、更要傳得快的要求，A9 II 有自動曝光下無黑屏快速連拍（每秒20張／機械快門為10張）、每秒對焦60次、5Ghz FTP直接過相、Full HD 4K拍片！你影、佢send，絕對是攝影師在戰場、運動場上的前線好兄弟！

Sony Alpha A9 II A9M2 機身定價為$34990 （鍾世傑 攝）

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記招當日，索尼請到運動攝影專家Derek Lee到場，與香港67公斤拳王蔡曉剛先生到場，合作示範A9II的強勁性能。

Derek Lee以Sony Alpha A9 II 拍攝拳手出腳的精彩一刻！（圖片由Derek Lee提供）

Derek Lee & Aplha A9 II（鍾世傑 攝）

Derek認為：「2年前我開始轉用A9工作，最初都抱有懷疑，怕無反開工唔work，後仔我邊用邊學，大約半年吧，已經完全過渡成功，EVF對戶外拍球賽看preview最有用，而且A9II的EVF改得更加好；無聲快門對我拍運動好有用（他特別提到拍桌球比賽、無聲快門不怕影響選手），我喜歡A9II同時改變了機械快門的連拍能力，因為有時受現場燈光所限，用電子快門會被影響，此時絕對需要可靠的實體快門。」

傳相也非常重要，他說：「我見有些外國記者直接用LAN線駁電腦邊影邊拍，但這樣做就失去機動性。A9II可駁LAN或USB-C線，又支援WiFi傳相（內置 1000BASE-T 區域網絡端子Gigabit 數據傳輸），靠手機已經可以一邊影一邊自動傳送到手機及FTP Server。」索尼的介面更有樣語音memo功能，可用相機／手機為個別重點相片加錄語音解說，系統自動幫你做語音輸入成為文字，那就直接可以交相，不用經電腦。

影完相直接叫model錄語音備忘抄牌，龍友都合用的新功能。（鍾世傑 攝）

Sony Alpha A9 II 專業無反 x 不專業文字記者 試相3張（點圖放大）

其實，A9 II不單只專業攝影師可用，來年就是2020東京奧運年，如果你已成功抽中門票，真可考慮買A9 II去拍照，它既快又準，而且可使用無聲快門以免阻礙健兒專心比賽，不怕像某人在日本失禮街坊啦！

(https://www.sony.com.hk/zh/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-9m2)

Sony Alpha A9 II各項性能一覽

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