Sony Alpha A9 II 無反．20格連拍．每秒對焦60次．可靠前線兄弟

Sony Alpha A9 II 專業無反相機面世，索尼繼續加強無反相機的可靠性及專業性能；針對現在專業網絡媒體人既要拍得準、更要傳得快的要求，A9 II 有自動曝光下無黑屏快速連拍（每秒20張／機械快門為10張）、每秒對焦60次、5Ghz FTP直接過相、Full HD 4K拍片！你影、佢send，絕對是攝影師在戰場、運動場上的前線好兄弟！

記招當日，索尼請到運動攝影專家Derek Lee到場，與香港67公斤拳王蔡曉剛先生到場，合作示範A9II的強勁性能。

Derek Lee & Aplha A9 II（鍾世傑 攝）

Derek認為：「2年前我開始轉用A9工作，最初都抱有懷疑，怕無反開工唔work，後仔我邊用邊學，大約半年吧，已經完全過渡成功，EVF對戶外拍球賽看preview最有用，而且A9II的EVF改得更加好；無聲快門對我拍運動好有用（他特別提到拍桌球比賽、無聲快門不怕影響選手），我喜歡A9II同時改變了機械快門的連拍能力，因為有時受現場燈光所限，用電子快門會被影響，此時絕對需要可靠的實體快門。」

傳相也非常重要，他說：「我見有些外國記者直接用LAN線駁電腦邊影邊拍，但這樣做就失去機動性。A9II可駁LAN或USB-C線，又支援WiFi傳相（內置 1000BASE-T 區域網絡端子Gigabit 數據傳輸），靠手機已經可以一邊影一邊自動傳送到手機及FTP Server。」索尼的介面更有樣語音memo功能，可用相機／手機為個別重點相片加錄語音解說，系統自動幫你做語音輸入成為文字，那就直接可以交相，不用經電腦。