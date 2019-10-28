【大富翁10】Steam上架！3D製作超真實天氣現象　傳記模式好難玩

深獲廣大粉絲支持的《大富翁10》，官方25日正式於 Steam 上架，介面提供中、英文。粉絲們除了想重溫過往熟悉的遊戲內容，也非常期待新作不同以往的改變，此次《大富翁10》不僅增添了天氣變化，還新增多款卡片，期盼已久的玩家們今天就可以體驗《大富翁10》的魅力之處。

搭載天氣系統 更真實的遊戲畫面

本次《大富翁10》的亮點除了全 3D 製作，還新增了天氣變化，部分場景有白天及夜晚兩種選擇，夜晚的杜拜還會有絢爛的燈光秀，同樣的場景有著截然不同的風情。除了白晝黑夜，玩家在遊玩過程中可能會發現突然下雨，甚至還會下雪和刮風沙，這些生動的天氣變化使遊戲畫面更加真實，環遊世界體驗大升級。

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傳記模式得善用策略 想獲勝沒這麼簡單

《大富翁10》的故事因寶石的發現而開啟，圍繞勇氣、力量和智慧，最終正義終將戰勝邪惡；而傳記模式則描述了每位登場角色的成長背景，這裡的關卡針對角色屬性有特殊設計，難度略微提升，因此必須採用更加靈活多變的策略才能贏得勝利。

傳記模式則描述了每位登場角色的成長背景，這裡的關卡針對角色屬性有特殊設計，難度略微提升，因此必須採用更加靈活多變的策略才能贏得勝利。（《大富翁10》遊戲畫面擷圖）

全新卡片更添趣味 新增多款角色專屬卡

玩家最喜愛卡片之一的查稅卡，可從指定敵人處獲得 15%現金，而《大富翁10》新推出了還貸卡，可從指定敵人處獲得 20%的存款，若是同時擁有這兩張卡片，想必成為冠軍之日也不遠了！另外還新增了角色專屬卡片，惡魔火焰卡為黑暗金貝貝專屬卡片，惡魔火焰會把所有敵人的隨機一張卡片變成定時炸彈卡；機槍掃射卡則為機械孫小美專屬，一旦機械孫小美使用這張卡片，將會拿起手上的槍瘋狂掃射敵人，子彈可以擊傷 3 格範圍內的所有敵人。

新增多款角色專屬卡（《大富翁10》遊戲畫面擷圖）

《大富翁10》於 Steam 熱烈推出，Q 萌畫風及創意玩法將帶給玩家更優質的遊戲體驗，官方透露《大富翁10》上市後將會舉辦各種贈獎活動，更多訊息請關注《大富翁10》官方網站與官方粉絲團。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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