AirPods Pro 正式公布即日開賣　防水抗噪 10月底出貨！

AirPods Pro 正式公布，加入防水、主動防噪功能。AirPods Pro 在型號上特別加上「Pro」作識別，除了外型設計跟原本的 AirPods 有分野外，功能及定價都作了一個很明顯的升級，不如一齊睇下 AirPods Pro 有什麼最新功能，以及發售日及定價。

AirPods Pro 即日開始在 Apple 官網正式展開預訂，並會在 10 月 30 日正式推出。一如傳聞，今次 AirPods Pro 改用入耳式設計，加入防噪音播放模式，而且官方正式支援 IPX4 防水功能。

香港售價為$1,999。

AirPods Pro 採用入耳式設計，並加入主動防咪功能。（Apple）

AirPods Pro 的設計一如早前傳聞，跟 iOS 13.2 beta 意外流出的全新設計 AirPods 相似，亦跟早前流出的 AirPods Pro 傳聞零件吻合。AirPods Pro 採用入耳式設計，官方特別提供全新設計，柔軟而富彈性的矽膠耳塞，每邊均設有三種不同大小可供選用。AirPods Pro 另外使用創新的透氣系統進行等壓，把常見於其他入耳式耳機的配戴不適感覺減至最低。

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Apple 今次正式為 AirPods Pro 加入 IPX 4 的抗汗及防濺耐水功能，另外亦成為系列中首次加入「主動消噪」的產品，利用兩個分別為向外式及向內式的咪高風組合，分別分析環境噪音及耳道內的聲音，結合先進軟件，以每秒 200 次的頻率持續調節聲音訊號，為用戶提供消噪的音樂播放效果。

連結：Apple 官網購買 AirPods Pro