AirPods Pro維修和更換費急升　遺失代價高昂買Apple Care+保平安

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AirPods Pro正式引入降噪功能、通透模式和入耳式設計，比上代更像一對真無線耳機。而耳機售價略升至港幣1,999元一對，但無線充電盒和本體的維修更換費卻急升，使遺失成本前所未有地高昂。似乎購買Apple Care+保平安最實際？

AirPods Pro對於部份果迷來講是吸引的，因為它是首款引入降噪功能、通透模式和入耳式設計的Apple耳機，功能上比前代更接近一些牌子的真無線耳機了。

蘋果新品AirPods Pro維修和更換費急升？

雖然HK$1,999的定價比前一代AirPods 2的HK$1,599只是略為加價，但維修和更換費卻非常「揦脷」：由Apple官網AirPods 服務與維修支援頁面所知，AirPods Pro每隻耳筒收費HK$709，每個無線充電盒收費HK$789，它們分別比上一代AirPods 2的收費上漲HK$160和HK$170。

簡單講，如果用家不小心成套AirPods Pro遺失或損壞了，透過Genius Bar更換耳機連無線充電盒便須支付HK$2,207，貴過買過一對新品。

另一情況，在保養期內維修電池，耳筒（每隻）和無線充電盒也要收費HK$389（跟上一代收費相同），整套換電便要HK$1,167。

AirPods Pro隨附一年有限保障以及長達90日免費技術支援。過期後，AirPods Pro單次更換和維修收費昂貴，購買耳筒專用Apple Care+服務計劃似乎是明智一步。AppleCare+將保障期限延長至自用家購買AppleCare+日期起計的兩年，可保障最多兩次意外損壞事件，每次維修費用只須HK$229，實在節省不少。用家將損壞的AirPods Pro和／或無線充電盒寄回Apple即視作一次事件。更多資料詳見官網。

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