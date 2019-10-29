杯麵萬能叉！日清東京奧運限量版　西人試用都讚好（附搶購方法）

數碼生活
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西人遊東亞，用筷子進食本地料理算係一種挑戰（老實說，好講天份）。日清有見及此，趁住明年2020年東京奧運會將吸引數以億計的外國觀光旅客，特別設計出一隻「萬能」杯麵叉，名字簡單直接叫做「THE FORK」，還跟電視台合作請來遊客試用。鬼佬試過，居然人人話正，究竟這樣一隻貌不驚人的膠叉有咩咁本事？

專為2020年東京奧運而開發、就咁叫「THE FORK」的日清創新杯麵膠叉，做到比筷子更多的事…除了方便不懂揸筷子的洋人遊容使用外，更可以把一個日清杯麵由麵條到餸菜都食得一光二淨！如此神奇，聽起上來連記者也迫不及待好想食食了。

日清杯麵叉「THE FORK」係設計師佐藤オオキ領導的設計公司nendo研發多年的成品。由如設計企劃係日清主導，因此此隻某程度上算是「萬能膠叉」極盡配合日清合味道杯麵的杯形、麵條和配料（即餸），基本上係為了不用筷子完美享受一個日清合味道杯麵而設。早前日本就有電視節見採訪一些旅日遊客試用後感（點擊放大圖片細睇）：

西人遊客主要覺得THE FORK好啱撈麵，看來是手感方面的表現不錯。但在日清官方網店見的THE FORK的設計圖後，記者身為一個由細揸筷子到大的人，也迫不及待想要好好用用、玩玩此神奇膠叉，不信可以先看看下圖吧（點擊放大圖片細睇）：

只能講句THE FORK的附加功能可謂多端，首先是膠叉角度設計成最容易撈麵的128度，而且叉齒之間凹凸不平，增加了表面面積更容易捉起蔬菜餸了同碎麵，不用食完個麵啲料仍沉底（點擊放大圖片細睇）：

有一樣記者個人來講覺我幾有用的是，THE FORK的膠叉柄內部有條凹入坑槽，符合日清杯麵的杯口邊緣尺寸，竟然能夠牢牢卡住杯緣，蓋緊杯蓋，真心方便屆時在奧運場館邊淥麵邊趕着追睇賽事的觀眾。以後焗三分鐘唔使再搵易跌的筷子壓住杯蓋了（因為筷子真係好易趺，都幾佩服nendo設計團隊解決到此萬年問題）（點擊放大圖片細睇）：

由上面的拆解可以睇到，日清 x nendo此隻THE FORK算有諗頭有巧思。不過隻萬能叉呈不規則形狀，對於「左撓」人士豈不是不能發揮其效果同優勢？無諗到nendo也將這一步考慮在內，設計出左右兩種慣用手款式，著實令人驚喜。

只是，日清目前只開放6款、3000套THE FORK連杯麵組合予公眾搶購。將於10月30日（星期三）上午10:00公開發售，更只限官方網店有售。

其實花款都幾多，又好體貼提供左右撓給消費者選舉，又不貴。更何況隻膠叉相信用來食其他麵也是好用。只是3000發貨量實在太少，相信上架一兩秒內便即售罄，之後想入手就要食炒價了。希望日清可以再作量產吧。

有日本朋友幫手而又自信覺搶到的讀者，可以捕定日清官方網店。詳細訂購條款可以睇睇下面中日對照圖（點擊放大圖片細睇）：

官方宣傳片：

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