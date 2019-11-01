Apple TV+ 正式在香港推出，Apple 為挑戰 Netflix、Amazon 等串流影片服務，不惜工本以大卡士強勁班底製作自家劇集及節目，到底收費多少？如何可以免費收看 Apple TV+ 一年？以下就趁 Apple TV+ 正式推出，為大家第一時間介紹。

Apple TV+ 原定於香港時間 11 月 2 日正式推出，不過大家若果進入 iPhone、iPad、Apple TV 或者 Mac 電腦的 Apple TV App，會發現其實已經可以開始試用 Apple TV+ 服務。部份 Apple 自家製作的主打劇集，好像《See》、《The Morning Show》或者《For all Mankind》等，已經有頭數話讓大家可以免費下載，毋須訂閱服務都可以立即試睇！

Apple TV+ 已經在香港正式推出，試看劇集更加是完全免費。（區慶威攝）

大家只須將裝置升級至最新的 iOS、iPadOS、tvOS 或者 macOS 版本，就會發現 Apple TV App 已經支援 Apple TV+ 服務。Apple TV+ 的月費為港幣 $38，一般用戶可以享用 7 日免費試用，但其實特選用戶，是可以享用一年免費優惠的！

至於特選用戶的資格，其實只要在 2019 年 9 月 10 日後，於 Apple 或 Apple 授權經銷商，購買可運⾏最新版本 iOS、 iPadOS、tvOS 或 macOS 的全新 iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV 或 Mac，均符合免費訂閱 Apple TV+ 一年的資格。就算大家購買的，並非最新的 iPhone 11 系列，只要在 9 月 10 日後購買，而裝置又可以升級至最新版本 OS 的話，大家一樣可以在 Apple TV App 當中，找到一年免費訂閱的選項。Apple TV+ 免費訂閱一年教學（按圖放大）

以上以 iPhone 示範，啟用 Apple TV+ 的免費訂閱服務，在 iPadOS、tvOS 及 macOS 上的操作亦大同小異。順帶一提，免費試用可以在新裝置完成首次登入後 3 個月內領取；若果用戶在 11 月 2 日前已經購買裝置，則可以在 11 月 2 日起計 3 個月內領取優惠。