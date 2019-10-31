【觀星攝影】想影超靚星空銀河相？　環境、器材、設定一文學識

我們經常在帖子中看到絢麗的星空銀河，讚歎著宇宙的妖艷。其實你自己也可以去拍一張屬於自己的星空銀河照片，甚至是帶有極光裝扮的星空銀河。拍攝星空銀河的技巧遠比你想像的要簡單，反而是對器材和環境的要求很高。今天，帶大家全面了解星空銀河是如何拍攝的。

拍攝所需的環境條件很高

先來說說拍攝時段，我們拍攝夜景，最佳時段是太陽剛落下地平線的那一刻，天還沒有完全黑，有彩色或者藍色的光輝。但是拍攝星空、銀河，很容易被其他光影響（我們稱之為光污染）。也就是最好天空是完全黑下來，而且月亮也盡可能不要影響到拍攝。一般來說，都要等到後半夜了。

天氣，很簡單，晴空萬里是最好的，少雲的環境也還湊合。多雲、霧霾、雨雪等只要是看不到天空的天氣，就回家歇著了。

接著是拍攝環境。拍攝星空銀河最佳場所就是荒山野嶺，也就是避免城市、鄉鎮、村莊帶來的人造光污染，也就是避免出現燈光。所以我們看到國內攝影師都喜歡去新疆、西藏、內蒙等等地方的無人區拍攝。因為其他光源會遮蓋住微弱的星光，畫面中的景象就沒有那麼震撼了。

繼續，拍攝準備。首先是利用“星空月相”類APP查詢月亮移動的時間軌跡、銀河的位置等等，這一點非常重要，避免去了什麼都拍不到。

然後是攝影器材的準備。一個非常穩定的三腳架是必須的，至於能夠承受多高的價格，就看大家自己了。相機，單反、微單都行，傳感器的畫幅越大肯定效果越好，一般用到全畫幅就夠了。鏡頭，大光圈廣角的組合最佳，比如24mm F1.4鏡頭、16mm F1.4鏡頭等等。

傳感器畫幅大，為了高感使用時更好的控噪能力，廣角鏡頭可以拍攝更多的星星，大光圈為了捕捉到更微弱的星光，所以要這一套組合。

一個非常穩定的三腳架是必須的（中關村在線授權使用）

拍攝時相機參數如何調節

到了最關鍵的一步，就是按快門之前的參數調節。

參數部分，無非就是光圈、快門、ISO（感光度）三個選項，其餘參數和平視一樣即可。另外還有鏡頭上的一些操作一併跟大家說清楚。相機模式建議使用M檔，手動擋。

光圈，就用鏡頭的最大光圈，比如F2.8、F1.8、F1.4等等。上面說了，這是為了能夠讓鏡頭感知更微弱的星光。 快門，一般用15-20秒即可。不需要到30秒，因為30秒曝光就會出現星軌。當然如果不介意，30秒曝光也是可以的。如果想要拍攝單張的星軌照片，就用B門搭配快門線拍攝20-30分鐘即可出現效果，或者堆棧疊加。 ISO，這個比較複雜，看大家使用的是什麼樣畫幅的相機。如果APS-C畫幅，建議ISO 1600或者更低。如果使用全畫幅，建議使用ISO 1600-6400之間，比如5D4級別可以使用ISO 1600，1DX級別可以使用ISO 6400。 ISO並非一定要在這個範圍，也可以自己嘗試，使用多高的ISO，其實主要是看你的相機控噪能力好壞。因為長時間曝光會加成噪點的出現。 另外就是鏡頭，鏡頭需要使用手動對焦模式，一般鏡頭將焦距調到無窮遠即可。有些鏡頭需要調整到無窮遠之後再往回擰一點點即可，因為有些鏡頭無窮遠焦距會脫焦。

之後的事情就是按下快門，等待收割照片了。拍攝星空銀河說難不也難，說簡單也不簡單，重要的是熟悉自己的器材，並且能夠了解每個參數調節的意義是什麼，另外就是需要運氣，才能夠拍到成功的星空銀河照片。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】