XPower PD10D 流動電池上手試 全球首枚支援 QC4.0 快充

數碼生活
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現在的智能手機部部都說自己支援「快速充電」，然而根據廠商不同、規格不同，其實所謂的快充標準也各有不同。是以如果一枚電池可以支援越多的充電標準，用上手就越方便。

XPower 最新在香港上市的 PD10D 流動電池就是這個定位的產品，它一枚電池就已經支援了 Power Delivery（PD）、QuickCharge 4.0+ 等主流快充規格，一枚在手已經可以為 Samsung、華為、Apple 等旗艦機進行快速充電。

PD10D 的設計十分小巧，而且外型上加上了類似某名牌行李喼的印紋，相當有型之餘，在細小的機身之內已經包括了四個不同的 USB 輸入／輸出插頭，更加是目前市場上第一枚支援 Qualcomm QuickCharge 4.0+ 快充標準的流動電池。

同時可充三部裝置、但快充各有不同

XPower PD10D 上面的三個 USB 輸出可以同時進行充電，並支援四種不同的快充標準，分別為：

1. Power Delivery（PD）
2. Qualcomm QuickCharge 4.0+（QC 4.0+）
3. Huawei Super Charge Protocol（SCP）
4. Programable Power Supply（PPS）

但留意兩個標準 USB Type-A 與 Type-C 輸出所支援的快充標準亦有所不同，USB Type-A 頭所支援的快充標準為 SCP 以及 QC4.0+，而 USB Type-C 頭所支援的則是 PD、PPS 以及 QC4.0+。

例如華為 Mate 30 Pro 要啟動 SCP 超級快充，就只能以原裝充電線連接 PD10D，如果是 iPhone（8 或以後的型號），就需要一條 Type-C to Lightning 的充電線（蔡浩騰 攝）

利用 PD10D，約 20 分鐘就可以為 Mate 30 Pro 充電 17％，約 1 分鐘 0.85％

PD10D 的香港售價為＄268，以一容量為 10000mAh 的流動電池而言，價格並非十分吸引，但此電池的賣點為支援多制式的快速充電，除了上面提及的手機，單是 PD 制式已可以讓其為 Macbook 甚至 Nintendo Switch（不包括 Dock Mode）進行供電，泛用性相當高。如果你擁有幾部不同電子產品的話，PD10D 就的確有其入手價值。

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