【耐久大比併】Google Pixel 4 XL一啪即爛？邊款手機最硬淨？

一部手機除了功能，本身的耐久度亦是重要一環。外國有YouTuber測試多款手機，包括Google Pixel 4 XL、iPhone 11 Pro Max、Samsung Galaxy Note 10+、Samsung Galaxy Fold及Huawei P30 Pro，出乎意料地，Google Pixel 4 XL竟然「一啪即爛」，那最結實的又是哪款手機呢？

雖然想知道手機的耐久度，但要用自己的手機作一連串殘酷測試，始終會心痛。外國YouTuber JerryRigEverything就代大家出手，以刀刮、火燒及屈曲方式測試手機承受能力，準備好看結果了嗎？

刀刮、火燒

經過鎅刀的試煉，各部手機雖然都留有刮痕及塗層剝落，但小編認為影響受損不算嚴重，因應該不會有人特意在同一地方重複刀刮到底吧。至於耐火能力，每部手機經過打火機數十秒持續燒，熒幕沒留下痕迹，運作如常。

詳情測試結果如下：（點小圖放大看）

Google Pixel 4 XL

+ 3 + 2

iPhone 11 Pro Max

+ 3 + 2

Samsung Galaxy Note 10+

+ 3 + 2

Samsung Galaxy Fold

+ 2

Huawei P30 Pro

+ 2

屈曲測試

屈曲測試即用力嘗試「拗彎」手機。iPhone 11 Pro Max、Samsung Galaxy Note 10+及Huawei P30 Pro都順利通過測試，YouTuber使出「洪荒之力」多次用力按壓，這些手機都沒有變形損毀，果然夠硬！

其實Samsung Galaxy Fold的表現亦有驚喜，事關這部Samsung摺芒手機，連接處只靠熒幕支撐，難免較薄，想不到YouTuber用力按壓下，居然能夠力保不失，縱使機身有一些損傷，惟未有斷開，並運作如常。

Samsung Galaxy Fold表現有驚喜。（影片截圖）

Google Pixel 4 XL的表現則令人失望。第一下用力按壓後，機身背部頂端靠近雙鏡頭模組與中央邊框設置電源按鍵一帶範圍的金屬邊框，已有明顯裂痕；再次用力按壓後，機身已明顯變形，且底端邊框也出現裂痕，估計因其內建天線設計，導致有關區域堅固性能較弱。

iPad Pro慘不忍睹

除了手機，JerryRigEverything亦曾測試iPad Pro，結果體無完膚，詳情請看以下圖片：（點小圖放大看）