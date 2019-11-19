Adobe限時優惠Creative Cloud全套6折訂購【Black Friday 2019】

歐美購物節Black Friday 黑色星期五仲有多日先到，網購優惠已經多羅羅。設計工具龍頭Adobe便已賣大包，Creative Cloud年費折6折平近2千元港幣，非常抵玩。

不管你使用何種平台，Adobe現提供黑色星期五 Black Friday優惠，以極抵價錢購買適用於桌面電腦和流動裝置的「Creative Cloud 全套應用程式」一年計劃。11月29日（黑色星期五）前，可享一年期完整版應用程式的40％折扣（6折）。

當選擇訂購Adobe Creative Cloud全套應用程式時，6折減價才適用。雖然有些朋友可能只會常用一、兩個應用程式（如Photoshop和Lightroom），但一年訂戶可以在任何裝置上任用Adobe旗下所有應用程式，當學習試用都抵玩。

Creative Cloud全套應用程式計劃，個人訂戶平常每月付費原價港幣408元（全年港幣4,656元）；Black Friday賣大包6折優惠下，月費大減至228元（全年2,736元）。

企業版Creative Cloud完整應用程式計劃月費為618元；單一應用程式逐個月費則為268元。如果你是學生或教師，即使錯過了10月底過期的Back to School優惠，也可以148元（全年1,776元）訂用完整應用程式計劃。