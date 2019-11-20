美國 Black Friday／Cyber Monday 2019 集運攻略、優惠全集

臨近年尾消費季度，不單中國內地有「雙 11」大減價，美國亦一向有 Black Friday、Cyber Monday 等等的感恩節減價。身在香港的我們，當然未能參與美國當地商鋪實體店的瘋狂減價活動，然而只要透過網購，香港人亦有可能可以趁機執到平貨。 距離 2019 年的 Black Friday 尚有個多星期，各網購平台的減價品項尚未落實，但也是時侯做足準備，以下就為大家提供 Black Friday 以及稍後的 Cyber Monday 之具體時間，以及購買後將貨物運回香港的方法。

Black Friday、Cyber Monday 2019 是何時？

Black Friday 本身並非「節日」，而是指每年感恩節之後的第一天，而在 2019 年就是 11 月 29 日，在這一天，各大商戶都會提供割價清貨優惠，貨品種類非常廣泛，不過並不一定是網購。

故我們香港人更需要留意的，或者是 Cyber Monday，亦即感恩節後的第一個星期一，今年即是 12 月 2 日；在 Cyber Monday 此日的優惠多以「網購」為基礎，而且電子產品會在這天有大減價的機率亦較高！

對美國市場而言，每年的 Black Friday 被視為年尾聖誕消費季度的開始，不少商戶都會在當日推出割價清貨優惠以吸引消費者入場。由於當日大多數商戶都可以獲得巨額正數利潤、即「黑字」，故 Black Friday 因而得名。

2019 Black Friday / Cyber Monday 時間表

香港買美國貨必學 － 集運／代運

在上文提到，不少商戶即使有 Black Friday／Cyber Monday 網上購物優惠，但亦只會限於為美國本土地址提供。要讓這些減價貨物順利來到香港，我們就要依賴不同的集運／代運服務啦！而單在香港，提供此類服務的公司少說都有十數間，在作出選擇前，我們需要留意以下幾點：

1. 收費集運／轉運服務多以重量為單位收費，多以 1公斤／1磅為首重，選擇前必須搞清楚收費單位

2. 計重方式由於轉運服務多數採用空運方式運送貨物，故除了貨物的實際重量之外，服務提供方亦有可以「體積重量」的方式計算運費。體積重即不以磅重的方式量度重量，而是以貨物外箱的「長x闊x高」計算，如果購買的產品很輕、但包裝體積龐大，分分鐘會虧本在運費上。不過，現在有很多集運都會用到實重計費的方式收費，稍後我們的推介亦會以此為主。

3. 有否「重新包裝」服務有部份集運服務會為顧客將產品拆開再重新包裹，以圖讓體積減少來節省運費。但留意，拆封後貨物有可能在運送途中受到不同損傷，故在選擇「重新包裝」必須加以考慮

例如順豐近來新加入的集運服務「順豐海淘」，就有拆箱合箱的服務提供，而且會另行收費（不過順豐海淘收費奇貴，以下就不作推介）

4. 外地倉庫地點這在美國代運服務中相當重要，因為美國在不同的州份會有不同的消費稅，如果選擇的服務提供方倉庫位於需要課稅的州份，你就需要額外付出一筆錢。不過，目前大部份代運服務提供方都十分「聰明」，將倉庫設於免稅州份如俄勒岡州。

5. 到港後派送方式貨物來到香港後，用戶可以選擇不同方式取貨，最簡單舒服的當然是速遞上門，然而這亦是較為昂貴的，但如果選擇自提的話，金錢付出就可以減至最低；所以在選擇服務時，該提供方是否有「就腳」的自提點或與速遞服務有合作，亦是另一個很大的考慮因素。

集運／代運服務精選

代運服務在此十年間不斷進步，每年亦有大量企業加入競爭，計費方式五花八門，我們就在以下整理了幾間在 Black Friday／Cyber Monday 期間可用，甚至有收費優惠的服務供大家參考一下：

之後的幾日，各美國的網購平台都會陸續有 Black Friday、Cyber Monday 的優惠出台，甚至連軟件巨頭 Adobe 都已經率先公布了超抵優惠，我們會為大家精選不同類別的減價貨品，讓大家把握機會購買，有興趣的讀者就記住留意啦！