Google Photos 新功能　圖片標記、手動人面辨識現身程式碼

Google Photos 將會加入圖片繪圖標記、手動人面辨識及轉換帳戶等功能。開發者在最新版本的 Google Photos 源碼中，找到了以上幾項未被啟用的功能，相信將會在短期內推送至用戶的 Android 手機之中。

Google Photos 作為 Android 預設的相片薄，擁有無限相片備份功能，是市場最受歡迎的圖輯類 Apps，不過對比 iOS 的相片 App，卻始終欠缺了圖片標記的功能，用起來感覺不太方便。不過 XDA 開發者討論區的用戶，卻在 Google Photos 最新版本 4.32 的程式碼中，發現了圖片塗鴉標記，以及手動人面辨認及切換帳戶等功能。

（點下圖放大解說）

根據Android Police的報道，Google Photos 的圖片標記（markup）功能跟現時 Android Pie 版本 Google Photos 的預設功能類似，將會為 Android Pie 之前的裝置補完這項功能。大家可以在 Photos 中揀選相片，在編輯功能中找到「標記」功能，可以在相片中手寫或以標記加入資訊。不過有關功能似乎是由 Google 決定推送，報道指手機更新 Photos 至最新版本，暫時未能啟用有關新功能。

另外，XDA 討論區亦成功在程式碼當中，啟動了 Google Photos 的手動人面辨認及切換帳戶功能。前者在現有的 AI 人面辨識之上，容許用戶手動將成功辨識的人面標記，而且加入了讓用戶新增「人面」的選項，將 Google Photos 未成功辨識的朋友自行加入，Google Photos 會自動辨認新加入朋友的其他相片。記者相信，新功能應該容許用戶更正 Google Photos「認錯人」的相片。

至於切換帳戶的設計則與現時 Gmail 及 Google Drive 類似，用戶的 Google 帳號 icon 將會出現在 Photos 介面的右上角，方便用戶在帳號間切換及操作 Google Photos 的設定。有關新功能暫時仍未正式推出，不過既然已經存在於 Google Photos 程式碼裡面，相信正式推出指日可待。