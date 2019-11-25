【區議會選舉2019】一鍵即check各區當選人

區議會選舉2019結果出爐，就讓小編整理一下各區當選名單。

在71.2%史上最高投票率下，今屆區議會選舉多區都有爭取連任、區議會正副主席及雙料三料議員落馬，而非建制派陣營在452個區議會議席中，取得近400席，建制派則只有不足60席，打破了建制派多年於區議會佔多數局面。

各區選舉結果如下︰（點小圖放大看）

中西區

灣仔區

東區

+ 3 + 2

南區

油尖旺區

深水埗區

九龍城區

黃大仙區

觀塘區

+ 4 + 3 + 2

荃灣區

屯門區

+ 2

元朗區

+ 4 + 3 + 2

北區

大埔區

西貢區

+ 2

沙田區

+ 4 + 3 + 2

葵青區

+ 2

離島區

以下為各區當選人（按ctrl+F搜尋，或在手機上使用頁面搜尋）

選區／當選人

中西區：

中環／許智峯

半山東／吳兆康

衛城／鄭麗琼

山頂／楊哲安

大學／任嘉兒

觀龍／梁晃維

堅摩／黃健菁

西環／彭家浩

寶翠／楊浩然

石塘咀／葉錦龍

西營盤／黃永志

上環／甘乃威

東華／伍凱欣

正街／張啟昕

水街／何致宏

灣仔區︰

軒尼詩／顧國慧

愛群／羅偉珊

鵝頸／麥景星

銅鑼灣／邱汶珊

維園／李永財

天后／陳鈺琳

大坑／楊雪盈

渣甸山／林偉文

樂活／謝偉俊

跑馬地／張嘉莉

司徒拔道／黃宏泰

修頓／李碧儀

大佛口／梁柏堅

東區︰

太古城西／趙家賢

太古城東／王振星

鯉景灣／韋少力

西灣河／麥德正

愛秩序灣／蘇逸恒

筲箕灣／梁詠詩

阿公岩／郭志聰

杏花邨／黃宜

翠灣／古桂耀

欣藍／李鳳琼

小西灣／陳榮泰

景怡／曾因瑩

環翠／吳卓燁

翡翠／黎志強

柏架山／李清霞

寶馬山／阮建中

炮台山／陳嘉佑

城市花園／仇栩欣

和富／郭偉强

堡壘／傅佳琳

錦屏／李予信

丹拿／鄭達鴻

健康村／裴自立

鰂魚涌／陳寶琼

南豐／張國昌

康怡／魏志豪

康山／梁兆新

興東／張振傑

下耀東／何偉倫

上耀東／周卓奇

興民／謝妙儀

樂康／曾健成

翠德／蔡志強

漁灣／徐子見

佳曉／黎梓欣

南區︰

香港仔／黃銳熺

鴨脷洲邨／林玉珍

鴨脷洲北／陳炳洋

利東一／陳欣兒

利東二／羅健熙

海怡東／俞竣晞

海怡西／林浩波

華貴／潘秉康

華富南／黎熙琳

華富北／嚴駿豪

薄扶林／司馬文

置富／林德和

田灣／袁嘉蔚

石漁／陳衍冲

黃竹坑／徐遠華

海灣／梁進

赤柱及石澳／彭卓棋

油尖旺︰

尖沙咀西／陳嘉朗

九龍站／孔昭華

佐敦西／朱慧芳

油麻地南／胡穗珊

富榮／李偉峰

旺角西／許德亮

富柏／余德寶

奧運／涂謹申

櫻桃／鍾澤暉

大角咀南／曾自鳴

大角咀北／李傲然

大南／李國權

旺角北／蕭德健

旺角東／林兆彬

旺角南／朱江瑋

油麻地北／林健文

尖東及京士柏／朱子洛

佐敦北／何富榮

佐敦南／陳梓維

尖沙咀中／賀卓軒

深水埗︰

寶麗／麥偉明

長沙灣／李文浩

南昌北／劉家衡

石硤尾／冼錦豪

南昌東／何啟明

南昌南／李庭豐

南昌中／劉佩玉

南昌西／衞煥南

富昌／黃傑朗

麗閣／李炯

幸福／徐溢軒

碧匯／鄒穎恒

荔枝角中／袁海文

荔枝角南／楊彧

美孚南／周琬雯

美孚中／伍月蘭

美孚北／李俊晞

荔枝角北／覃德誠

元州／利瀚庭

蘇屋／何坤洲

李鄭屋／江貴生

龍坪及上白田／吳美

下白田／甄啟榮

又一村／劉偉聰

南山、大坑東及大坑西／譚國僑

九龍城︰

馬頭圍／曾健超

宋皇臺／楊振宇

馬坑涌／黎廣偉

馬頭角／馬希鵬

樂民／楊永杰

常樂／黃永傑

何文田／馮文韜

嘉道理／蕭亮聲

太子／黃國桐

九龍塘／何顯明

龍城／吳寶強

啟德北／梁婉婷

啟德東／何華漢

啟德中及南／張景勛

海心／潘國華

土瓜灣北／李慧琼

土瓜灣南／李軒朗

鶴園海逸／郭天立

黃埔東／關家倫

黃埔西／鄺葆賢

紅磡灣／任國棟

紅磡／林德成

家維／周熙雯

愛民／麥瑞淇

愛俊／左滙雄

黃大仙︰

龍趣／莊鼎威

龍下／郭秀英

龍上／陳俊裕

鳳凰／鄧惠强

鳳德／張嘉宜

龍星／譚香文

新蒲崗／陳啟淳

東頭／温子衆

東美／施德來

樂富／梁銘康

橫頭磡／劉珈汶

天強／鄭文杰

翠竹及鵬程／尤漢邦

竹園南／許錦成

竹園北／鄭梓健

慈雲西／張茂清

正愛／岑宇軒

正安／黃逸旭

慈雲東／莫綺霞

瓊富／莫嘉嫻

彩雲東／廖成利

彩雲南／沈運華

彩雲西／陳利成

池彩／胡志健

彩虹／莫灝哲

觀塘︰

觀塘中心／梁翊婷

九龍灣／潘任惠珍

啟業／尹家謙

麗晶／BUX SHEIK ANTHONY(畢東尼)

坪石／黎寶桂

彩德／譚肇卓

佐敦谷／顏汶羽

順天／莫建成

雙順／符碧珍

安利／蔡澤鴻

觀塘安泰／林瑋

秀茂坪北／鄧威文

秀茂坪中／張培剛

安達／許有為

秀茂坪南／陳耀雄

寶達／馮家龍

廣德／柯創盛

興田／葉梓傑

藍田／簡銘東

平田／陳易舜

栢雅／陳汶堅

俊翔／謝淑珍

油塘東／龔振祺

油翠／龐智笙

油麗／王偉麟

油塘西／呂東孩

麗港城／李煒林

景田／王嘉盈

翠屏／洪駿軒

曉麗／張敏峯

寶樂／鄭景陽

月華／梁凱晴

協康／李嘉達

樂華南／蘇冠聰

樂華北／黃子健

康樂／陳嘉言

定安／黃啟明

牛頭角上邨／梁騰丰

牛頭角下邨／李詠珊

淘大／李軍澤

荃灣︰

德華／劉肇軒

楊屋道／林錫添

荃灣南／陸靈中

海濱／岑敖暉

荃灣西／易承聰

祈德尊／陳劍琴

荃灣中心／李洪波

愉景／劉卓裕

福來／葛兆源

綠楊／潘朗聰

馬灣／譚凱邦

荃灣郊區／伍顯龍

汀深／劉志雄

麗濤／謝旻澤

荃威／趙恩來

象石／賴文輝

石圍角／文裕明

梨木樹西／黃家華

梨木樹東／陳琬琛

屯門︰

屯門市中心／黎駿穎

兆置／林頌鎧

安定／江鳳儀

兆翠／甄霈霖

友愛南／林健翔(翔仔)

友愛北／林明恩

翠興／潘智鍵

山景／黃丹晴

景興／陳有海

興澤／曾振興

新墟／張可森

掃管笏／馬旗

三聖／巫堃泰

恒福／朱順雅

悅湖／黃虹銘

兆禧／甄紹南

湖景／周啟廉

蝴蝶／楊智恒

富新／李家偉

樂翠／盧俊宇

龍門／曾錦榮

新景／黃麗嫦

良景／王德源

田景／梁灝文

寶田／蘇嘉雯

建生／羅佩麗

兆康／陳樹英

欣田／賴嘉汶

屯門鄉郊／張錦雄

富泰／何國豪

景峰／何杏梅

元朗︰

豐年／陳敬倫

元朗中心／石景澄

鳳翔／麥業成

元龍／張秀賢

十八鄉中／方浩軒

水邊／黎國泳

南屏／黃偉賢

北朗／鄺俊宇

元朗東頭／林廷衞

十八鄉北／沈豪傑

十八鄉東／李俊威

十八鄉西／司徒博文

屏山南／梁德明

洪福／陳樹暉

廈村／鄧家良

屏山中／張智陽

盛欣／區國權

天盛／侯文健

天耀／何惠彬

耀祐／伍軒宏

慈祐／陳美蓮

嘉湖南／吳玉英

瑞愛／黎寳華

瑞華／林進

頌華／陳詩雅

頌栢／李煒鋒

嘉湖北／伍健偉

悅恩／康展華

晴景／郭文浩

富恩／關俊笙

逸澤／王頴思

天恒／王百羽

宏逸／巫啟航

屏山北／楊家安

錦綉花園／杜嘉倫

新田／文富穩

錦田／李頌慈

八鄉北／鄧鎔耀

八鄉南／黎永添

北區︰

聯和墟／周錦豪

粉嶺市／黃凱盈

祥華／陳旭明

華都／張浚偉

華明／陳惠達

欣盛／林淑菁

粉嶺南／張正皓

盛福／温和達

清河／袁浩倫

御太／陳梓峯

上水鄉郊／侯福達

彩園／林子琼

石湖墟／林卓廷

天平西／郭㙟豐

鳳翠／蔣旻正

沙打／高維基

天平東／劉其烽

皇后山／羅庭德

大埔︰

大埔墟／林名溢

頌汀／文念志

大埔中／區鎮樺

大元／區鎮濠

富亨／何偉霖

怡富／任啟邦

富明新／關永業

廣福及寶湖／連桷璋

宏福／姚鈞豪

大埔滘／毛家俊

運頭塘／黃兆健

新富／胡耀昌

林村谷／陳振哲

寶雅／周炫瑋

太和／陳蔚嘉

舊墟及太湖／劉勇威

康樂園／姚躍生

船灣／蘇達良

西貢北／譚爾培

西貢︰

西貢市中心／梁衍忻

白沙灣／何偉航

西貢離島／陳嘉琳

坑口東／李賢浩

坑口西／余浚寧

彩健／陳緯烈

健明／梁里

都善／張展鵬

維景／葉子祈

海晉／黎煒棠

寶怡／謝正楓

富君／陸平才

澳唐／呂文光

尚德／李嘉睿

廣明／柯耀林

康景／林少忠

翠林／蔡明禧

寶林／馮君安

欣英／鍾錦麟

慧茵／秦海城

運亨／范國威

景林／張偉超

厚德／王卓雅

富藍／陳耀初

德明／鄭仲文

南安／周賢明

軍寶／黎銘澤

環保北／方國珊(哪吒)

環保南／張美雄

沙田︰

沙田市中心／衞慶祥

瀝源／岑子杰

禾輋邨／李志宏

第一城／黃文萱

愉城／石威廉

王屋／黎梓恩

沙角／陳兆陽

博康／趙柱幫

水泉澳／盧德明

乙泉／丘文俊

秦豐／陳諾恒

新田圍／程張迎

翠田／許銳宇

顯嘉／陳運通

下城門／黃浩鋒

雲城／張慶樺

徑口／吳錦雄

田心／曾杰

翠嘉／李世鴻

大圍／吳定霖

松田／黃學禮

穗禾／麥梓健

火炭／雷啟榮

駿馬／周曉嵐

海嵐／陳珮明

頌安／葉榮

錦濤／許立燊

馬鞍山市中心／鍾禮謙

烏溪沙／李永成

利安／麥潤培

富龍／曾素麗

錦英／丁仕元

耀安／冼卓嵐

恆安／鄭則文

大水坑／容溟舟

鞍泰／鄭仲恒

愉欣／勞越洲

帝怡／林港坤

碧湖／陸梓峂

廣康／廖栢康

廣源／楊思健

葵青︰

葵興／梁志成

葵聯／吳劍昇

葵盛東邨／周偉雄

上大窩口／許祺祥

下大窩口／黃炳權

葵涌邨南／黃潤達

葵涌邨北／梁錦威

石蔭／尹兆堅

大白田西／郭芙蓉

大白田東／劉貴梅

安蔭／梁永權

石籬北／林紹輝

石籬南／梁國華

葵芳／梁耀忠

興芳／唐皓文

華麗／單仲偕

荔華／張鈞翹

祖堯／蔡雅文

荔景／王天仁

葵盛西邨／梁靜珊

安灝／譚家浚

偉盈／冼豪輝

青衣邨／王必敏

翠怡／黃俊達

長青／韓俊賢

長康／徐曉杰

盛康／梁嘉銘

青衣南／郭子健

長亨／盧婉婷

青發／劉子傑

長安／張文龍

離島︰

大嶼山／余漢坤

滿逸／郭平

逸東邨北／方龍飛

東涌南／王進洋

東涌中／李嘉豪

東涌北／徐生雄

愉景灣／容詠嫦

坪洲及喜靈洲／曾秀好

南丫及蒲台／劉舜婷

長洲／梁國豪