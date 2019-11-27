Airpods Pro搭飛機聽得！AirFly Pro藍牙發射器全天候變有線耳機

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【AirFly Pro 藍牙發射器】AirPods Pro早前推出，迅即成為無線耳機熱門搜購產品，不過無線耳機先天問題，當遇上環境所限未能開啟藍牙，例如航機上或健身室內要以有線耳機接駁娛樂系統，甚至手上沒有iPhone時，AirPods Pro豈不是無用武之地？ Twelve South推出的AirFly Pro藍牙發射器可以解決以上問題；或者AirPods Pro用家應該要配備此代用方案傍身。

2部AirPods Pro / AirPods / Powerbeats Pro同時分享

Twelve South AirFly Pro藍牙發射器支援包括AirPods、Beats的蘋果無線耳機產品，AirFly Pro的3.5mm有線接駁便可充當一個音訊收集器，以無線接駁2部AirPods / AirPods Pro或Beats無線耳機，藍牙5.0發射器更可以逆向分享，透過iPhone將音訊傳送至外接3.5mm訊號的裝置（如汽車音響AUX輸入）。

AirFly Pro藍牙發射器亦有內置電池，透過USB-C充電後可維持最高16小時續航時間；機身旁邊設有Rx / Tx接收及傳送模式，簡單的選擇就可以設定工作時是傳送藍牙音訊至無線耳機、或無線接收音源至有線設備。而Apple HK的網上商店亦有售Twelve South AirFly Pro藍牙發射器，售價為HK$428。

以下示範Twelve South AirFly Pro使用

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