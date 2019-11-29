Noble Audio新耳機M3、Tux 5及首款TWS FALCON　相繼登場趕過聖誕

耳機品牌Noble Audio向來走中高階路線，近月動作多多不停出新產品，不止傳統耳機M3及Tux 5，還進軍藍牙真無線耳機市場推出首款TWS FALCON，沿用品牌一貫高雅設計，臨年尾如果正在為聖誕禮物而煩惱，「王冠仔」Noble的耳機可能為各位提供多個選擇。

M3：混合式單元新演繹

早兩個月已面世的M3外形極似貝殼，光滑表面配上高貴大理石紋，非常不像Noble過去的耳機樣子，反而多了份新鮮感。M3本體十分輕，配上原廠8芯線外表看來有點頭重腳輕，不過耳機線一直是Noble的賣點所在，跟機這條8芯無氧銅升級線已經十分強勁，用家可以「有排用」。至於音質方面，M3主打全新混合式單元，這是「主動式平衡震膜」（Active Balanced Membrane）配搭10mm動圈單元，簡單說是一動一鐵2單元，因為是没有線圈的新技術，一聽便會發覺M3的音色相當濃厚，其細緻和層次感均不似只有2單元，對於音色有點要求但又未想用到大大個多單元耳機的朋友，M3相信會有驚喜。只能說這項技術已把輕量級耳機推到新境界，但同時由於新技術定價自然稍高。

更多詳細介紹【點圖放大】

Noble Audio M3機身看起來像貝殼十分高雅。（胡劍威攝）

Tux 5：高格調五單元

最新推出的Tux 5定價過萬，不過以5單元耳機來說也合理。1低頻動圈、2高2中動鐵，屬正路配置，經由品牌創作總監Dr.John調音，三路音色得到全面發揮，層次鮮明，基本上聽任何歌曲種類都能應付自如。而Tux 5的外表亦很有型，為什麼是「有型」而非一貫用來形容Noble耳機的「高雅」呢？這是由於相對同品牌產品，Tux 5的純黑外表十分低調，外殻採用純黑色啞克力材質製作，面板一改Noble過往風格，只有簡單白色繪印王冠logo和Dr.John的Wizard簽名，配上其特製黑白色耳機線，觀感非常沉實卻令人印象深刻。

Noble Audio Tux 5沉實的黑白配搭給人好有型的感覺。

FALCON：藍色貴族首款TWS

藍牙5.0真無線耳機已成大趨勢，無論是否音響發燒友都不能否定其方便性，作為耳機行尊Noble也深明此道，上月就推出旗下首款真無線耳機FALCON。輕巧卻擁有極長續航力是FALCON的一大優點，就算連充電盒一起拿上手都幾乎不覺得有重量，卻能提供50小時電量（耳機10小時、充電盒40小時），而且耳機只要1小時便能充滿電，加上FALCON達到IPX7防水標準，於耳機來說已非常足夠，戶外活動或去旅行用就最適合。