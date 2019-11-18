DITA DREAM XLS日本製超高格調單動圈耳機　開箱試聽報告

DITA是極速冒起的新貴耳機品牌，於音樂發燒界被受追捧。最近推出新品DREAM XLS，照舊是日本製造重質不重量，聽聞香港代理返貨也不足20對，到底索價達萬八港元的動圈耳機有什麼奧妙？立即開箱試試聽聽！

單看構格資料，DREAM XLS只是單動圈單元耳機，但實物一拿上手便能明白它的矜貴之處。包裝外觀華麗之極，整個盒均用心設計，黑金兩色盡顯高雅，欣賞個盒都可以花上很長時間。當然，作為耳機本體才是重點，承接DITA品牌一向高雅的理念，DREAM XLS外殼是由鈦金屬製成，使用精確計算和調整眾多參數的先進CNC技術，以確保切削刀具的鋒利度，一塊過原材料打磨出本體，而表面更加入了鍍金和藍寶石玻璃面板，有助提升音質，還非常耐刮。據廠方表示，耳機表面的精細拋光過程，是由一眾擁有50年經驗的工匠完成，單單是切割和拋光等工序就要花費整天的時間，以確保出品的準確和一致性，如此奢華工藝說明了生產量一定不會很多，貴得有原因。

日本製造的DITA DREAM XLS耳機，建議零售價：HK$18,800

獨家單元技術成就出色低音

一般來說，單動圈單元耳機只能輸出基本的音質，音場肯定是有限的，更別說低音的下潛力。今次DREAM XLS卻一反傳統，受惠於DITA自家研發的Ultra-linear Dynamic Driver Gen. XLS動圈單元技術，一戴上很容易就聽得出它擁有很強的低音，當然不能拿來和多動鐵單元耳相比，但就和同類型耳機有明顯分別，試聽EDM電子舞曲時尤其出色。翻看官方說明，DITA將過去TWINS的複合振膜和DREAM的動圈單元結合，令聲音的密度及細緻度提高，XLS的動圈單元口徑比上一代縮少了0.2毫米，配合後腔排氣聲學腔室，有效擴展音場，著實不假。

（點圖看詳細介紹：）

+ 3 + 2

另一個令XLS低音強勁的原因，相信是來自跟機的OSLO-XLS耳機線，由於筆者本身用開此品牌的耳機線，十分明白其厲害之處。OSLO耳機線採用了PC-Triple C高純度長結晶無氧銅線芯，浸泡在滲入納米金銀粒子的角鯊烯油之中，將線材表面肉眼看不見的損傷填補，完美地修復信號傳輸和阻抗，能令耳機聲音更順滑和清楚，低音表現更上一層，今次的OSLO-XLS雖說是為新產品特別定製，不過源自相同的技術基礎，自然就有加乘效果。

試玩過實物後，可以說DREAM XLS肯定不是能從字面上去評價的耳機，它是一件藝術品，對發燒友來說其珍藏值甚高，單是條線都值幾千元。

DITA DREAM XLS比一般單動圈耳機擁有更強低音。

產品規格

單元種類：動圈

單元：DITA 研製 Ultra-linear Dynamic Driver

頻率響應：10Hz-25KHz

靈敏度：113 dB @ 1KHz

阻抗：23.5ohms

連接端（耳機端）：2 pin

連接端（端子端）：專利Awesome Plug配2.5mm/3.5mm/4.4mm接頭