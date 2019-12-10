「轉數快 FPS」手機即時增值八達通 一次登記一勞永逸教學

雖然用信用卡為八達通自動增值的方法已經存在多年，但仍有不少人會選擇最傳統的增值模式 － 到便利店／客務中心排隊用現金增值，如果碰巧手頭上沒有現金，事前還要再排一次隊從櫃員機取錢。 但其實自從上半年「轉數快 FPS」服務正式出台，各位只需要一部手機就可以為八達通卡進行增值，免卻了排隊麻煩，以下就為大家講解登記步驟及使用方法。

暫時只支援 Android 手機

要「自助」增值八達通，我們不需要有一般在便利店等商戶常見的八達通機，只需要：

- 一部支援 NFC 功能的 Android 手機

- 安裝《八達通》App

- 一個有使用網上銀行服務的香港銀行戶口

至於 iPhone 方面，雖然近幾代都有配備 NFC 功能，但就不開放予第三方應用使用，各位 iPhone 用家還是乖乖等待 iPhone 開放智能八達通功能算吧。

該功能開放後，iPhone 用戶將可以直接用手機「嘟」入閘，但一直未見正式推出，各位唯有耐性再等一等（圖為日本 Suica 卡的使用範例）

登記步驟、10 分鐘一勞永逸

是次用到的服務為「轉數快 FPS」，以《八達通》App 為用戶建立「電子直接扣帳授權（eDDA） ，完成登記程序之後，用戶日後就可以直接從《八達通》App 內下達指令、直接從銀行戶口中將金錢抽取並增值至已登記的八達通之內。

步驟 1. 於《八達通》App 內登記八達通卡

步驟 2. 設定從銀行戶口轉錢到《八達通》App 之 eDDA

此方法需要先將錢加入《八達通》的 O!ePay 帳戶再加入到八達通卡內，故我們在實行增值前需要先辦妥 eDDA：

+ 5 + 4 + 3

步驟 3. 增值八達通