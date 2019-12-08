Qualcomm 新聲波屏下指模技術將為 iPhone 12 帶回 TouchID？

Apple iPhone 由 iPhone X 開始併棄了 TouchID 指模掃描，全面改用 FaceID。FaceID 雖然好用，但仍有不少 Fans 想要 TouchID 回歸，而隨著新技術出台，這個願望或可以於 2020 年成真。

日前有台灣的供應鏈消息指 Apple 將會在下年度推出的 iPhone 12（暫名）上加入屏下指模掃描技術，讓 Touch ID 正式回歸；然而一直以來有指 Apple 方面其實對屏下指模技術抱保守態度，其中一個原因就是目前的技術準確度一般，而且仍然局限在窄小位置作確認、影響解鎖體驗。

但隨著日前 Qualcomm 發表新一代的超聲波屏下指模技術 3D Sonic Max，似乎可以與 iPhone 重新使用 TouchID 的傳聞對上。

Qualcomm 發表的 3D Sonic Max 屏下指模技術，已是其超聲波辨識技術的第二代（第一代為用在 Samsung Galaxy S10、Note 10 上劣評），聲稱保安性能更強、認證更準確。

Sonic Max 3D 技術更重要的進步是辨識區增大、比上代更大 17 倍，甚至可以同時辨認兩隻手指的指模，故用戶就不需要再像往常一樣要望向手機尋找辨識區域才能解鎖，大大提升解鎖的便捷性，而這一點應該符合 Apple 對指模掃描的要求。

方框為 3D Sonic Max 的辨識範圍，比以往其他手機用到的方案面積大得多

對於 Apple 而言，同時讓 TouchID 與 FaceID 存在於同一部 iPhone 之上，不單在應用層面無傷大雅，對用戶而言更是一大喜訊。

如果未來 iPhone 可以讓 FaceID 與 TouchID 並存，用戶可以自由選擇任一解鎖方式，或可以在一方失效的時間轉用另一種（例如戴上口罩時就未能用到 FaceID），甚至雙管齊下以達到更佳的保安性能。當然，這一切仍然停留在傳聞階段，至於下一代 iPhone 會否有 TouchID、又會用上何種技術，則仍然需要進一步消息確認。

資料來源：SlashGear、PhoneArena