Facebook 起訴香港廣告公司　盜用譚詠麟等名人相片作洗版式廣告

「譚詠麟最新投資令各專家無語」、「譚詠麟講解新加密貨幣自動交易系統」、「搵幾百萬的方法」等題目，再加上譚詠麟的照片，相信很多都人都 Facebook 上看過這個組合的廣告，甚至不下 10 次的洗版式宣傳。廣告在網上廣泛流傳後，不少人第一時間的反應不是「想知如何搵幾百萬」，而是笑譚詠麟被盜用相片。Facebook 在 12 月 5 日就發出官方公告，起訴這一間廣告公司。

涉嫌廣告詐騙

Facebook 的公告中指出，對「ILikeAd media International」的香港廣告公司提出起訴，指控該公司和兩名成員 Chen Xiao Cong 和 Huang Tao，涉使用名人作招徠，誘騙 Facebook 會員安裝惡意軟件，取得帳戶的資料，並投放欺騙性廣告來宣傳假冒商品和減肥藥等。

盜用名人相片

有看過這類廣告的話，都會了解到他們利用名人效應和他們的影響力，非法利用名人的相片引誘用戶點擊。加上，「ILikeAd media International」利用偽裝的做法，隱藏 Facebook 廣告上的另一個著陸網站，從而躲過平台的監察。由於偽裝非常複雜和出色，令 Facebook 難以識別和追蹤背後的組織，而自 4 月以來，Facebook 已經向數十萬用戶通知帳戶資料有機會被洩露。目前，Facebook 已向受影響的帳戶進行賠償，並幫忙他們保護自己的帳戶。

早在 8 月和９月，譚詠麟和所屬公司已發出聲明，希望網民不要受騙（譚詠麟 Facebook 圖片）

Facebook 更表示，這一類的訴訟非常少見，而為了保護 Facebook 用戶，以及打擊不法的行為，將會繼續就此展開工作。是次事件，估計能造成一定的阻嚇作用，而用戶在使用社交工具﹑媒體，或任何會使用個人資料的網站上，也要保持警覺，如發現問題亦應主動向平台提出申訴。

Facebook 公告（按此進入）