由 Affinity 出產的 《Affinity Publisher》奪得 Apple 的 Mac 年度最佳 App，可以說是除了 Adobe，成為了另一個設計師和排版人員的好功具。不過 Publisher 對於常人而言較為少用得到，而 Affinity 亦同時擁有猶如 Adobe 的 Photoshop ：《Affinity Photo》，先小試牛刀與大家分享3個必學基本功能。

Affinity Photo 的版面和匯入相片作修圖興 Photoshop 無異，不過 Affinity Photo 的工作介面並不是 Workspace ，而是 Persona，5個 Persona 當中最常用是首個的 Photo Persona。Affinity Photo 的介面亦更為清晰，在右邊的菜單除了修圖 icon ，亦會列明修圖項目，包括我們常用的白平衡 (White Balance)、色階(Levels)、HSL等等，這些調整更可以即時預覽。若然想還原基本步，有兩個方法可以處理，其一，是在操作盤上按下 Reset 制，另外，就是在菜單底層中的 History，回覽修圖每一個步驟，選取想要的效果。

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就以色階(Levels)作例子，在 Photoshop 同樣有此功能，但兩者操作盤並不一樣，Affinity Photo 備了黑白色階的拖動滑塊(slider)，並分為5種黑白 levels 調整， 包括將黑位推光暗、白位推調節，又或是將整張相光暗位重新調較，另外，它亦提供了超過 80 個 預設濾鏡 - Soft Proof，可說是為圖片額外添上一份美感，記者覺得Affinity Photo 較為容易控制，對新手而言更易上手。

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修圖有幾個常用的小工具，裁剪 (Cropping)、 修復(Healing)和選取(Selection)，在Affinity Photo 亦不難操作。

裁剪 (Cropping)，在左方的工具欄上，按下便可任意為相片裁剪，不過Affinity Photo 具備了 Straighten 功能，可以在相片上拉起條直線，並按照這直線成為水平而裁剪，若然是處理海岸線相片便非常完美和方便。除此以外，我最喜歡的是可以把裁剪過的相片一按回到原來的樣貌，這個功能比起 Photoshop 的「無限 Step backward」更快捷便利。

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修復(Healing)的功能與 Photoshop的差不多，選擇膠布圖案，再點選 Inpainting Brush tool ，然後便可以在想刷走的地慢慢塗掉，用Enter旁的中括號「[」、「]」也可調整筆刷的大小。

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選取(Selection)這個功能也很好用，基本上跟 Photoshop 中的 Quick Selection 用法差不多，不過它多了一個 Refine 功能，選取上面的Refine，可以將已選取的地方邊界稍作調整，，包括: Smooth、Feather 和 Border width，若要先檢視成果，把 Refine視窗右上角的Preview 模式改成黑白（Black and White) ， 再調整Ramp 觀察變化，覺得效果不俗便按 Apply 。

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最後，跟大家分享如何將主題保留彩色，而背景改為黑白色。Affinity Photo 在 Affinity Store 售價為 HKD 398 ，現時更有七折優惠，售 HKD 278，比 Adobe Photoshop 每月約 HKD158 看似更「抵用」，大家可以購買試一下。