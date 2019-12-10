Apple Macbook Pro 養「他媽哥池」電子貓？教你點養Touchbar Pet

【Touchbar Pet Macbook Pro養「他媽哥池」電子雞】Apple 蘋果自2016年起，將Macbook Pro系列加入Touch Bar 多功能觸控面板，省回一堆功能鍵位置，以OLED觸控換上更多功能、對應macOS正使用的應用程式app提供更多實用功能；只是似乎未有一些特別的應用可善用這Touch Bar。外國開發者日前公開「Touchbar Pet」便能善用OLED觸控面板，用來養「他媽哥池」電子貓，用家可以忙裏偷閑超治癒！

Touchbar Pet可藏於Macbook Pro Touch Bar中，成為秘密寵物！

Touchbar Pet 近日推出試版免費玩【鄧鴻至 攝】

Touchbar Pet是外國開發者Grace Avery的得意作品，小小的Macbook Pro OLED觸控面板應用程式已開發至0.7.2版本，玩法就是與「他媽哥池」Tamagochi一樣，一切由一隻蛋開始！「小生命」在Touch Bar中誕生，它有尾巴的樣子更似貓。出世後的「小朋友」只懂吃和拉屎，用家在Touch Bar上空白位置點按可放置食物，「小朋友」便會自動去吃飽飽；排出的便便一見便要點按位置清理。而點按這小朋友亦會有表情回饋及擺動尾巴，以早期開發來說相當有趣！

Touchbar Pet 玩法示範【↓↓↓點圖放大教學↓↓↓】

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「攻擊性武器」招待

Touchbar Pet 目前仍是免費測試階段，除了照顧小朋友起居飲食外，新版本亦有一項特別玩法：用雙指同時按Touch Bar時便會出現「雷射筆」光點（現時被界定為「攻擊性武器」那支），這位小朋友在雷射光點出現後便會追著玩，這也是提升「Social」分數的方法。不過吃得太飽這小朋友跑速會減慢會追不到，要注意小朋友的健康發育喔！

用兩指同時按下空白地方會出現雷射光點，是與小朋友玩的工具，提升Social友好度！【鄧鴻至攝】

【點擊 下載Touchbar Pet測試版】

系統要求：Macbook Pro 2016或以後、擁有OLED Touch Bar型號及安裝MacOS 10.14 Mojave或以上