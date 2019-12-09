Apple 的 Best of 2019( 年度最佳遊戲、應用程式 )按照各平台頒布，包括iPhone、iPad、Mac 、Apple TV 及最新的Arcade，共有9個程式奪得，宅民黨今次派出女兵呀脆，到紐約直擊並試用最新鮮出爐的 Apps。

今年9個得獎 App 也富有藝術感，可以說在玩遊戲和使用時，視覺上是一種享受。呀脆走完了9個試用區有3個 Apps 推介給大家，包括﹕iPad 2019 年度最佳遊戲 －《Hyper Light Drifter》、iPhone 2019 年度最佳 App －《Spectre Camera》和iPad 2019 年度最佳 App －《Flow by Moleskine》。

Apple 的 Best of 2019( 年度最佳遊戲、應用程式 )在紐約公布。 (魏雪筠 攝)

iPad 2019 年度最佳遊戲 －《Hyper Light Drifter》是一個探險遊戲，講述主角患上重病，為了尋找解藥，需要四處探索，並且對抗敵人。《Hyper Light Drifter》是 2D RPG一款 2D RPG 動作遊戲，其畫風採用8-bit、16-bit的「格仔」， 帶著八、九十年代的味道，整個遊戲全無文字描述，或者大家開首時並不知道從可入手，不過這正是遊戲開發者的意念，希望玩家透過自己感受，慢慢探索再找尋出路。坦白說，在遊戲開始時我最常問的問題是﹕「之後要點呀？」，因為很多出路，都要自己去左看右看去發掘，不過繪本方式的遊戲也很有新鮮感，喜歡懷舊感遊戲者，絕對可以課金USD4.99一試。

iPhone 2019 年度最佳 App －《Spectre Camera》是一個以AI技術拍攝 Long Exposure (長曝光)相片的 App，基本上除了曝光時間，其他設定也可以免卻，比起平日拍攝 Light Painting 相片要調較各種設計方便得多。其原理是在曝光時間內，連續拍攝數張相片，再合成為製成品，最了Light Painting 相片，車流和人流相片也可以輕鬆拍攝。值得一提的是這 App 有個特別功能，Stable，可幫助iPhone 鏡頭平穩，而無需額外的穩定器。

2019 年度最佳 App －《Flow by Moleskine》完全是神之排版，插圖、文字、表格等也合用，絕對是設計師和畫家的好工具，現場有數位紐約畫家，卡通和寫實風格皆有，專業的他們在iPad上替在場人士畫圖，《Flow by Moleskine》備有各種畫具及顏色，用家可以隨時轉換，並選擇粗幼度，雖然沒有畫紙的實在觸感，但畫作的色調和畫具畫出的質感亦顯而易見。替我畫畫的紐約畫家 Ohni亦慣用這 App 創作，當中的 Sketch 和色彩非常細膩。