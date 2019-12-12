Mac Pro高配版售$47萬　貴過買車有咩咁勁？

Mac Pro終於亮相，確實令人震驚！說的不是其功能，而是最高配置連配件下，售價竟然超過47萬元！究竟有什麼特別之處呢？

Mac Pro已在蘋果（Apple）官網上架，目前香港只有塔式出售，也未有現貨，但標準版已索價45,999元。

（The Verge）

不過如果標準版已覺得太貴，便太小看蘋果了，只要根據以下圖片調校配置，加上配件、Pro Display XDR，連同AppleCare+，就會變成令人不敢相信的價錢……

↓↓↓以下配置圖片，請點小圖放大看↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

Mac Pro貴過買車

47.5萬元的電腦是什麼概念？就是足以買一部入門款Tesla Cybertruck（約31.2萬元），或一部雙摩打全輪驅動Model 3（44.3萬元），或超過2萬罐午餐肉。

這部土豪級Mac Pro小編雖然想試用，惟只有決定放棄它（其實從未擁有過），網上則早已議論紛紛，直指「已超出對電腦配置的認知」、「恐怖」，亦有人笑言「平過供樓」。

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清潔要留神！

另外提提大家，如選購了Pro Display XDR，清潔時為免損壞顯示器，須使用蘋果特製的專用抹布，並跟足以下指引：