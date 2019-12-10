最後機會！雙子座流星雨12.13晚現身　4大觀賞靚位及必備觀星App

2019年即將踏入尾聲，今年最後一場流星盛宴，也是年度三大流星雨之一的「雙子座流星雨」，將於周五（12月13日）晚起上演。最後一場萬勿錯過，讓小編整理最佳觀賞地點及靚靚拍攝，以及好用觀星App吧！

「雙子座流星雨」是每年最可觀的流星雨之一，太空館網站顯示，12月4日至12月17日是「雙子座流星雨」活躍期，其中周日（12月15日）凌晨3時是高峰期，天頂每小時有140顆流星；建議觀測時段則為周五（13日）晚上9時至周六（14日）清晨6時，以及周六晚上9時至周日凌晨6時。

（資料圖片）

要看流星雨，當然要找個好地點，以下地方大家不妨考慮一下。

4大觀星地點推介：（點小圖放大看）

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點影最靚？

太空館建議用廣角鏡或標準鏡的相機，可裝上快速底片，光圈全開，鏡頭調至無限遠，快門選B掣，以腳架支撐相機指向欲拍攝的天區，曝光幾分鐘到一小時。

這種固定攝影法，會把偶然出現於鏡頭前方的流星攝入底片，而由於這方法拍得的照片，會因地球自轉而令恒星的影像變成流迹，故又名星流迹攝影。但提提大家，曝光時間不要太長，以免星流迹互相重疊，難辨認星座。

（太空館圖片）

大家亦可以參考以下觀星攝影技巧：

【觀星攝影】想影超靚星空銀河相？ 環境、器材、設定一文學識

好用觀星App推薦

天空星象萬千，但只要使用手機App「星夜行」，就可以實時計算出天體和星座位置。「星夜行」還有擴增實境（AR）功能，只需把手機鏡頭對準天空，其電子星圖會標示屏幕所見的天體和星座名稱，十分實用。

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天氣預測

天氣方面，天文台預測周五至周六（13至14日）部份時間有陽光，周日（15日）則多雲。太空館則表示，今次本地觀測條件「較差」（觀測條件分五級，分別是「極佳」、「良好」、「平平」、「較差」及「惡劣」）。

但提提大家，近日天氣頗涼，預計周五至周日最低氣溫只有17至18度，大家出外觀星時緊記要多著衣物保暖了。

（天文台圖片）

知多些：雙子座流星雨由小行星造成

大部份的流星與水星有關，但「雙子座流星雨」與別不同，是由法厄同（Phaeton）小行星造成，是目前已知僅兩個不是由彗星造成的流星雨。當法厄同接近太陽時，表面岩石受熱瓦解，散落成軌道上的塵埃，解釋了部份形成「雙子座流星雨」的物質來源。