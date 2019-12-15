Barcode發明家去世享年94歲　條碼改變世界成人類生活不可或缺

條碼（Barcode）已經廣泛的應用於我們的工作和生活當中，不誇張的說話，人們在商店中購買的絕大多數商品後面都有一個條碼。條碼的聯合發明者、美國工程師喬治·勞雷爾（George Laurer）於12月5日去世，享年94歲。他的這一成就，改變了全球各行各業。

條碼發明人去世，IBM發起了對喬治·勞雷爾的哀悼活動。IBM設立的紀念網頁上，如此評價條碼：「革新了世界上幾乎每個行業」。確實正如IBM所說，條形碼的出現的確改變了各行各業，雖然現在看來輕鬆掃碼是很輕鬆的事情，但其意義卻十分深遠。

在IBM擔任電器工程師時，美國工程師喬治·勞雷爾全程開發了條碼的應用。條碼最初是由一位IBM的同事諾曼·伍德蘭（Norman Woodland）最先想到的，靈感來自於摩爾斯電碼。儘管伍德蘭在上世紀50年代就為這一創意申請了專利，但他卻無法對其進行開發。

勞雷爾在其之後又花了幾年時間，在成本大大降低的激光和計算機技術的幫助下，開發了可以讀取條碼的掃描儀，這才讓條碼從概念變為可應用的現實。條碼系統使用激光掃描和計算機快速處理商品，除了減少人工成本，促進了零售業的蓬勃發展。

條碼系統使用激光掃描和計算機快速處理商品，除了減少人工成本，促進了零售業的蓬勃發展。 （Phuong Tran on Unsplash）

條碼發明人去世，但是他的這一成就目前仍在造福人類社會。1974年6月，美國俄亥俄州的一包箭牌多汁水果香口膠成為了第一件被激光掃描了條碼的商品，它現在展示在華盛頓的美國國家歷史博物館中。

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