蘋果繼續關注健康　以iPhone使用方式判斷老年人有否患認知障礙

近日，蘋果（Apple）和德國的圖賓根大學合作，試圖利用 AI 來分析用戶使用手機的方式，並依此來判斷是否有輕度的認知障礙。

圖賓根大學表示，由於現在使用手機的情境非常多，而大家在使用這個裝置時，會逐漸產出自己的固定模式；因此如果可以透過分析這些行為模式，就可以成為分析認知程度的指標。

蘋果（Apple）和德國的圖賓根大學合作，試圖利用 AI 來分析用戶使用手機的方式，並依此來判斷是否有輕度的認知障礙（Photo by Joseph Chan on Unsplash）

透過用 iPhone 的方式，分析是否有認知障礙

依此概念，圖賓根大學便與蘋果合作，利用機器學習方式開始實驗，這次的實驗中有 113 名老年人參與，並監控了其 12 周的使用習慣，紀錄的內容包括每一次解鎖手機至再次鎖上手機之間的所有動作，累積的資料共有 16TB 數據。

將這些數據丟入機器學習模型分析後，研究單位發現，患有認知障礙的使用者不僅打字、操作速度更慢，還會在無意識中進行大量重複且沒必要的操作，尤其在電話、郵件、簡訊、時鐘等 App 上更是如此。

根據機器分析，在這 113 名老年人中，共有 31 名被判定為罹患輕度認知障礙，而這準確率高達 80%。

不過這項計畫還在實驗階段，而且研究單位也承認還有很多可以改進的地方、實驗本身也有很多限制；接下來他們也將持續改進算法、增加一天中的不同時間進行實驗，並收集更多樣本。

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：蘋果看你用 iPhone 的方式，就能判斷你有沒有老年癡呆（阿茲海默症）】