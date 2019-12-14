Galaxy Fold 賣出過百萬部？Samsung 澄清：暫未有銷售數字

不久之前，網上熱傳 Samsung 摺疊型新機 Galaxy Fold 已賣出超過 100 萬部，除了讓人懷疑世人是多有錢之餘，Samsung 如果可以應付如此出貨量，產能也是十分驚人。 然而，Samsung 官方在較早前就發表聲明，澄清此銷售數字並非事實。

之所以會傳出 Galaxy Fold 賣出過百萬部的消息，事緣 Samsung 電子戰略部門總裁孫英權在較早前出席一個柏林舉行的科技鋒會時出現口誤：

我想指出，有過百萬人已經購買了這部…有過百萬人想要試用我們這部＄2000 美元的產品

－ 當然，在網上熱傳的就只是前半句。

Samsung Galaxy Fold 早前已經在港開售，售價為$15998（林勇攝）

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Samsung 發言人澄清時又稱，孫英權或將內部的初步銷售預測與真實數字混淆，表明 Galaxy Fold 的出貨量尚未達到 100 萬部的里程碑。

事實上，可摺疊的 OLED 屏幕由於良率低、成本高，一直有傳 Samsung 的產能不足以應付全球銷售，而由於其售價高昂，市場分析亦將其銷售預期定於 40 萬～ 50 萬部之間而已，連市場內有否 100 萬部 Galaxy Fold 還是一個疑問。

資料來源：GSMArena