【Rewound】iPhone變iPod Classic App被下架　開發者眾籌圖反攻

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【iPhone變iPod Classic Rewound 】早前報道過，有程式作者開發將Apple iPhone音樂播放器介面，變為像iPod Classic有Clickwheel的旋轉操控的懷舊App：Rewound，雖然以可安裝custom skin避開app store上架時審查，但Rewound上架3天後終於被app store下架！Rewound原作者於是展開新計畫，以重返app store為終極任務！

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這個 Rewound 應用程式app，主要以iPod Classic的經典唱片封面介面，支援Clickwhell 文字菜單旋轉上下選項，除白色介面外更支援Dark Mode黑暗功能令iPod Classic變為黑色加紅圈的U2特別版配色、或全白的iPod Classic配；上星期於Apple App Store秘密上架廣受關注，但上架3日後終於被Apple認為Rewound有盜用Apple iPod專利之嫌，將Rewound從App Store中下架。

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上星期Rewound上架後用簡單方法避開直接套用iPod介面，一樣被Apple發現直接下架。 【鄧鴻至 攝】

Rewound 音樂播放器程式開發者 Louis Anslow 亦得知Rewound被下架的事，他在個人網誌中透露Apple將程式下架的原因：Rewound的音樂播放器介面雖然並非直接套用Apple iPod的介面，但在更換Skin過程中亦複製iPod的設計，而取讀iPhone資料中亦讀取了收費的Apple Music，令人誤認Rewound是Apple的官方產品。實際上Rewound只有一個非常簡單介面，從App外觀與Apple官方app完全不同，Louis更強調並且沒有預裝iPod Classic 介面。即使如此，Apple將Rewound下架已成事實，Louis Anslow亦宣布展開新計畫，令可更換外形功能的Rewound音樂播放器App重生。

眾籌開發Android App？

Louis Anslow 在 Rewound 下架後數天決定展開新計畫「Rewound.Fund」，於眾籌平台 GoFundMe收集2萬歐羅（約港幣17.2萬），向17萬曾下載免費測試版Rewound的用戶呼籲捐款，收集款項會用作三大部分：開發新Web App，用於緩存到iPhone主屏幕中，目標開發一個能帶有圖示的app能直接加載於iPhone上；iOS版Rewound會調整全部設定重新交予Apple審核，其中微調包括Rewound模仿iPod的觸覺反饋（震動）會改為聲音反饋、必須用數據進行Apple Music登錄不能直接讀取、如使用Web App版Rewound可能導致不能在iPhone後台播放音樂 等已知問題，而Louis亦表明App Store會否允許Rewound重新上架未許樂觀。

最後一著是奇怪的：Rewound將推出Android版，Louis表明Google Play商店是目前最好的選擇，但會有iPod Fans會用Android手機重溫iPod Classic的回憶嗎？

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