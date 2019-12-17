iPhone 11 Pro、Galaxy Fold 皆跌爆：消委會手機測試公平嗎？？

消委會在較早前發表最新的手機測試報告，測試涵蓋了 16 款智能手機，今次的測試範疇都較為「貼地」，而且測試方式亦十分清晰，惟在報告中作為討論焦點、令兩部過萬元旗艦 Apple iPhone 11 Pro 以及 Samsung Galaxy Fold 雙雙損壞的耐跌撞測試，卻未必足夠公平。

滾筒測試（Tumble Test）與掉落測試（Drop Test）

要清楚表達筆者的論點，首先就要理清消委會測試手機時所使用的方法。綜觀今年消委會發表的手機測試報告，顯示他們曾經不止一次在手機耐用度測試中使用滾筒測試（Tumble Test）作為手機的耐跌撞基準，而非一般消費者認知的掉落測試（Drop Test）。

一般業界認知的手機摔落測試用的多為 Drop Test，泛指將裝置由一定高度、一定角度將裝置摔落地面，測試中可以施加力度，但在涉及多部裝置的情況下，為公平起見，多是以自由落體的方式進行。

Drop Test 可以用人手，但要公平當然還是用機器會更佳

至於消委會實驗室用到的 Tumble Test，則是將測試對象放入一可旋轉的長方箱當中，在轉動過程中任由裝置由一端掉落至另一端，好處是充滿隨機性，除了撞擊傷害之外，不斷重覆的滑動、摔落更能夠模擬日常生活中為手機帶來的花痕等侵蝕，有部份標榜自己耐撞的手機，會以「通過了xxxx次滾筒測試」為宣傳招徠。

大家都「碌」 50 次 ＝ 公平？

Tumble Test 作為一種測試機制，筆者是完全贊成的，然而我們必須要指出的是，Tumble Test 是否可以作為多部不同機種的評比準則。

Tumble Test 的最大關鍵在於其「隨機性」，手機在測試途中如何掉落、撞擊甚麼位置皆無從預測，換言之每次轉動都是一個變數，而當 50 個不同的變數集合，即每部機在測試中所「經歷」的都將完全不同，才致使結果中會出現 iPhone 11 Pro 爆裂，但材質一樣、更大更重的 iPhone 11 Pro Max 卻依然無損的怪現象。

再退一步看，iPhone 11 Pro 所用的乃是新種的強化玻璃，照道理要爆都先爆用舊玻璃的 iPhone 11 吧？

反觀 Drop Test 雖然局限了手機掉落的方式與角度，未能完全反映手機在日常生活的破壞情況，但作為科學化對照實驗的一部份，卻完全可以突顯其價值，至少，我們可以得知全部機種在承受同一力量之後會變成甚麼模樣，作為準則就相對公平得多了。

以下還有消委會同次報告中其他手機的評分，其實除了耐用度一欄，其他兩個範疇也還值得參考的：