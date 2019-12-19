2020 年遊台注意！桃園捷運支援信用卡 Apple Pay 直接入閘極方便

每次去新的國家旅行，第一個關卡就是如何由機埸出市區，兌錢﹑買票﹑買交通卡等，都要事先做好準備，到時才不會在機埸「雞手鴨腳」。台灣桃園捷運為方便旅遊，決定導入信用卡感應式支付功能，乘客將可以直接用信用卡乘坐桃園捷運到達市區，解決了旅客的煩惱。

電子錢包直接入閘

桃園捷運（桃捷公司）在 16 日公布將升級智慧化服務，與 VISA﹑Mastercard﹑JCB 和銀聯四間發卡公司合作，推出信用卡感應支付功能入閘。除支援實體信用卡外，更可用具有 NFC 功能的手機，直接用 Apple Pay 和 Google Pay 等電子錢包支付，手機一「嘟」就可以入閘乘車。

直接用手機電子錢包內的信用卡入閘（官方圖片）

分階段推行

自 2020 年 1 月 16 日起，旅客就可以用 VISA﹑Mastercard 和銀聯信用卡，以及加入該種信用卡的電子支付入閘，而 JCB 信用卡將在同年 6 月才支援。至目前的發展，信用卡入閘只適用在桃園捷運上，未來全線 21 個車站都會安裝支援行動支付的閘門。桃園市長表示，這次的新功能會影響到所有軌道運輸，未來有機會延伸至台北捷運和市區公車等，讓所有人都可以直接用信用卡或電子銀包在台灣支援交通費用。

極方便旅客出市區

當這功能在明年推出後，旅客就無須擔心仍未兌錢﹑在那可以買車票，以及購買悠遊卡等問題。同時，不用再考慮這些繁複的手續後，加快旅客出市區的時間，盡快享受台灣旅遊的樂趣。桃園捷運更表示，投入服務後會推出 VISA﹑Mastercard 的乖車折扣優惠，更吸引旅遊使用方便的電子支付和信用卡支付功能。

2020 年 1 月 16 日起，可乘坐桃園捷運時使用信用卡支付車資（Google圖片）

iPhone 加入特快交通卡

iPhone 可以把 wallet 內的付款卡加入到「特快交通卡」的功能，不過在本港沒用武之地，所以沒太多人留意。而當大家去日本或明年去台灣的話，就能直接用手機就「嘟」入閘，無需解鎖，甚至沒電仍可能繼續運作。

新增特快交通卡教學：（點圖放大睇）

仍未申請日本 Suica 卡可看以下教學：（點圖放大睇）

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資料來源：桃園捷運（按此進入）