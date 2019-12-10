日本用「人臉辨識」畀錢搭地鐵？大阪地鐵試用新閘機擬2024年啟用

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人臉辨識系統應用愈來愈廣泛，日本大阪地下鐵亦計劃在閘機引入人臉辨識系統，未來乘客只要事前登錄臉部照片，就毋須手持定期票或車票進出車站，期望2024年在大阪府內地下鐵等133個車站正式使用。

大阪地下鐵表示，乘客通過閘機時，設置於閘機的相機會拍攝乘客臉部，並將資料送到位於總公司的伺服器；若乘客人臉與預先登錄照片吻合，閘機閘門就會打開。

詳情可看下列圖片↓↓↓（點小圖放大看）

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大阪地下鐵今日（12月10日）起進行約10個月試驗，到明年9月30日止，初期以登錄了照片的1200名員工為對象。

負責營運大阪地下鐵的大阪市高速電氣軌道公司人員表示，希望省去乘客持電子票證感應閘門時間，為乘客帶來更便利及舒適鐵道服務，但未有具體說明資料傳送到伺服器後的管理方式。

(每日新聞圖片)

要注意的是，雖然人臉辨識系統方便，惟伴隨的私隱問題和風險不容忽視。日本國立情報學研究所副所長越前功指出，人臉資訊及相關個人資訊一旦外流，第三者就能獲取所有資訊，提醒市民個人資料與便利性相比，自行判斷是否使用人臉辨識系統。

其實中國大陸早已在火車站使用人臉辯識系統，讓乘客「刷臉」進站。台灣交通部鐵道局亦計劃在台鐵豐原車站試辦「智慧型影像監控系統」，其中的人臉辨識功能於上月引起侵犯私隱爭議後，經已取消。

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