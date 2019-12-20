【闊綽】騰訊雲達成百億營收目標　送員工一人一部iPhone 11 Pro

近期有傳言顯示，騰訊雲今年完成了100億元營收目標，為此騰訊公司特別獎勵了騰訊雲事業部一人一台iPhone 11 Pro。隨後，有媒體向騰訊雲方面進行求證。騰訊雲方面回應稱，消息屬實。

騰訊雲在過去的一年裏較為突出，今年第三季度就已經實現了年收入百億元的目標。今年公司特別授予騰訊雲團隊及TEG兄弟團隊創業里程碑激勵。為此，特別選擇這個時間點，對相關團隊發放紀念禮。騰訊方面還表示，這次的獎勵並非是單單今年騰訊雲所取得的成績，而是對於他們過去幾年來所取得成績的一種褒獎。

iPhone 11 Pro（Apple官網擷圖）

今年8月份的時候，騰訊雲公布了雲遊戲解決方案，為全球遊戲廠商提供了參考。在現場，騰訊雲雲遊戲方案負責人楊宇展示了大型網遊《天涯明月刀》在雲遊戲模式下的玩法：打開瀏覽器即可運行，畫面流暢不卡頓，遊戲主人公施展輕功、釋放連招動作連貫，與本地遊戲體驗無異。要知道，傳統模式下，《天涯明月刀》下載包達到17G，安裝後32.4G，網頁運行是不可思議的。

騰訊雲還介紹，在雲遊戲模式下，因為遊戲是在雲端儲存的，所以玩家可以「多端無縫切換」，在電腦和手機端隨意切換，在手機上玩大型網遊再也不是夢想。楊宇介紹，騰訊雲還在探索更多功能。比如信息流，在玩家看到遊戲廣告後，即便是大型網遊，亦可點擊試玩，這樣一來，廣告轉化率將成倍增長。

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