任天堂紙皮 LABO 聖誕前夕大值崩、Ring Fit 有貨但繼續炒高

任天堂今年 4 月推出紙皮玩具 LABO，讓玩家以紙板摺成各式 Switch 專用的控制器，玩法、製作過程沒錯是十分有趣，但後來就衍生儲存、耐久度等等問題，結果成為了「叫好不叫座」的最佳例子。 LABO 在香港更成為「死貨」，賣價節節下跌，在今個聖誕前夕，更加有店鋪開出了＄100 以下的超低價清貨。

目前 LABO 01~03 在香港各地的平均價格大約是＄120 左右，但有網友報料，在葵芳廣場的遊戲店內就出現了最低＄80 的價錢，相比起初推時企及＄600 的售價、甚至一再被炒高，如今 LABO 的價錢連 2 折都沒有。

雖然被視為倉存壓力，但任天堂 LABO 的玩法新穎有趣，而且紙皮 Toy-con 的製作過程更加十分合適親子間進行互動，如今跌至＄100 不到的清貨價錢實在是入手良機。

+ 7 + 6 + 5

不過講起任天堂 Switch 專用的獨特遊戲，近期的體感健身遊戲《Ring Fit Adventure》就與 LABO 有著完全不同的命運。《Ring Fit》多番行、水貨都港後都一出即賣清，炒價更一度升至＄700 以上，據消息指，新一輪貨源將於今周開售，數量不多，故依然要食炒價，大約＄690 左右可以入手，如果想要買聖誕禮物的話，是時侯出手了。

不過提提大家，《Ring Fit Adventure》雖然好玩，但涉及高強度運動動作，早前還有韓國網紅玩到翻白眼，各位入手前要留意啦：