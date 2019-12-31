滑雪意外失iPhone 11 Pro近兩日冰底尋回 附尋找iPhone設定

【Find my iPhone 找尋遺失手機】滑雪場冰天雪地，滑雪者身穿大厚衣，不少滑雪人士都曾經意外丟失物品經驗；雖然大多都能在滑雪場失物認領處尋回，但iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max的防水能力，正好幫助一名滑雪者將手機失而復得！亦附「Find my iPhone」（尋找我的iPhone）功能設定，以防萬一！

在Facebook上滑雪群組〈SNOWKON 滑雪控〉（須透過批准加入）中，有自稱滑雪教練的會員公開一段為學員尋找失去一天iPhone的故事，事件大概於2019年12月28日發生，學員在某滑雪場掉失iPhone手機，一行三人在不停找尋下仍然未能找到，幸好該iPhone仍然未關，更能透過GPS找到手機位置所在，也本著助人之心等到12月29日再找一次，只擔心一件事，手機的防水功能也未知可否堅持到兩天。

12月29日中午，該教練到了學員提出的GPS位置，再次聯絡客人能否再次以GPS定位，還在心想手機防水應該弄至iPhone死機之際，客人透過通訊app回覆說仍然找到iPhone更仍是待機，於是學員透過「尋找我的iPhone」功能在另一iOS裝置，發出訊號令iPhone發出聲響，結果令該教鍊察覺手機仍然存在，在挖掘雪地冰底之下，終於在挖掘3分鐘下憑聲音找到學員埋在雪地20小時的iPhone 11 Pro！

↓↓事主與滑雪學員對話【點圖放大】↓↓

教練替學員找到失而復得的iPhone固然開心，亦表示iPhone在雪地的冰面底層中能捱過20小時仍保持電量並待機並不簡單，更提出：「是不是滑雪者都該買一支」，看來更是推薦滑雪人士更應使用iPhone 11系列吧！iPhone 11 系列的IP68防水程度，建議iPhone 11水深達2米維持30分鐘、iPhone 11 Pro / Pro Max水深達4米維持30分鐘，這次能堅持20小時雪地加上一整天的電量足夠開動尋找iPhone模式，實在喜出望外。

真的必須讚嘆一下iPhone11，埋在雪裡20小時都沒掉電量。也讚嘆一下我自己。最後讚嘆一下這位客人，今天人已經在東京、明天要再飛回來北海道領手機。 偉哉哀鳳11、是不是滑雪者都該買一支？ 廖世帆＠SNOWKON 滑雪控 Facebook群組

能尋回iPhone，丟失手機的學員全程也使用iOS中配合iCloud戶口的「尋找」app（前身為「尋找我的iPhone」），功能已擴展至能在懷疑丟失iPhone以外的iPad、Macbook、Macbook Pro、Apple Watch及Airpods / Airpods Pro等蘋果產品，以任何裝置登入Apple iCloud，即使在關機情況下偵測位置、遙控裝置發出聲音找尋已登記的蘋果裝置，甚至在有需要時遙控鎖機或清洗裝置資料。

↓↓尋找我的iPhone（Find my iPhone）教學↓↓

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