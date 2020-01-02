【加拿大簽證 2020】加拿大電子簽證 eTA 申請教學　五年不限次數

【加拿大簽證 2020】和美國接壤的加拿大，經常是旅客第一次衝出亞洲的選擇。雖然沒有美國那麼嚴格的入境手續，但享有免簽證的權利的香港特區護照和 BNO，在入境前都要先在網上申請電子簽證（旅遊許可）eTA 才能成功入境。

加拿大電子簽證 eTA 申請需知：

1、加拿大 eTA 允許幫他人申請，不過每次只能為一人申請，如你打算一家四口前往加拿大，就需要分開四次申請和繳費。 2、加拿大 eTA 有效期為五年，或直至護照到期為止，即更換新護照後就要重新申報 eTA。有效期內可以多次出入加拿大，無須再次申請。 3、一般情況下，繳費成功後數分鐘就能收到確認電郵。但筆者也不建議在到達加拿大才倉猝申請。引用當局指引，申請所需時間為三個工作天（雖然很少會有這情況），如果到達加拿大時，才收不到確認信，影響行程和心情，到時就欲哭無淚。 4、陸路和水路前往加拿大時，不需要申請 eTA。只有乘搭飛機入境才需要。

自2016年11月10日起，免簽證國家的旅客乘孩機前往加拿大或過境加拿大須持有「電子旅行證（eTA）」（Google 圖片）

申請 eTA 必備文件﹑工具：

▼▼放大下圖睇電腦申請 eTA 步驟：▼▼

+ 6 + 5 + 4

▼▼放大下圖睇手機申請 eTA 步驟：▼▼

+ 9 + 8 + 7

領取加拿大 eTA

申請加拿大 eTA 時，申請人要繳付 7 加元（約 41 港元）的費用，並只能透過信用卡支付（Visa、Master、American Express、JCB）。當成功付款後，一般過幾分鐘就能收到當局的電郵通知，成功申請電子旅遊簽證。申請人無須把電郵列印，eTA 會自動記錄在護照內，入境職員和航空公司人員也能透過護照查閱。

加拿大電子簽證 eTA 申請官網（按此進入）